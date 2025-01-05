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Ливерпуль и МЮ сыграли "огненный" матч в АПЛ

5 января 2025 20:57
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ливерпуль и Манчестер Юнайтед сыграли в результативную ничью — детали
Игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах во время матча с "МЮ". Фото: instagram.com/liverpoolfc
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В английской Премьер-лиге сыгран центральный матч тура. Его могли перенести из-за снегопада, но в итоге он состоялся и стал украшением тура.

"Ливерпуль" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед", сообщает портал Новини.LIVE.

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Счет матча — 2:2. "Манчестер Юнайтед" мог вырвать победу на последних секундах, но промахнулся Гарри Магуайр.

 

Как сыграли "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" 

Первый тайм был, мягко говоря, не слишком интересным. Два удара в створ на обе команды и желтая карточка Диого Далоту из "МЮ" — это весь итог первых 45 минут.

Во второй половине ситуация изменилась. На 52 минуте счет открыл центральный защитник "МЮ" Лисандро Мартинес.

Спустя 7 минут его сравнял игрок "Ливерпуля" Коди Гакпо.

На 70 минуте "Ливерпуль" вышел вперед. С пенальти отличился Мохамед Салах.

На 80 минуте счет снова сравнялся. Мяч забил игрок "МЮ" Амад Диалло.

Всего на двоих команды нанесли 32 удара по воротам, 10 из них были в створ.

После этого матча "Ливерпуль" продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, имея 46 очков. "Манчестер Юнайтед" по состоянию на сейчас находится на 13 позиции (23 очка).

 "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед" — 2:2

Голы: Гакпо, 59, Салах, 70 (пен) — Мартинес, 52, Диалло, 80

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спорт футбол Манчестер Юнайтед Ливерпуль АПЛ

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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