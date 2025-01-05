Матч Ліверпуля та Манчестер Юнайтед під загрозою скасування

Центральний матч туру АПЛ можуть перенести — що сталося
У деяких містах Англії вирує негода. Це може вплинути на спортивний календар та привести до переносу зустрічей різних команд.
Матч між "Ліверпулем" та "Манчестер Юнайтед", який має відбутися сьогодні, 5 січня, можуть скасувати через снігопад, повідомляє пресслужба "Ліверпуля".
Вранці вже відбулася нарада з безпеки. Ще одна запланована опівдні.
A safety meeting was held this morning to assess the weather and travel conditions for today’s fixture against Manchester United at Anfield.— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2025
At this stage the match is planned to go ahead as normal and every effort is being made to get the game on.
A further safety meeting…
Що відомо станом на зараз
У "Ліверпулі" заявили, що на цей момент очікується, що матч пройде в звичайному режимі.
Наразі всі служби докладають максимум зусиль, щоб гра відбулась.
Більше деталей стане відомо вже після наступної наради з безпеки.
Поєдинок між "Ліверпулем" та "Манчестер Юнайтед" заплановано на 18:30 за київським часом.
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