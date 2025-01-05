Матч Ліверпуля та Манчестер Юнайтед під загрозою скасування

Погода біля стадіону в Ліверпулі. Фото: x.com/simonpickles

У деяких містах Англії вирує негода. Це може вплинути на спортивний календар та привести до переносу зустрічей різних команд.

Матч між "Ліверпулем" та "Манчестер Юнайтед", який має відбутися сьогодні, 5 січня, можуть скасувати через снігопад, повідомляє пресслужба "Ліверпуля".

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Вранці вже відбулася нарада з безпеки. Ще одна запланована опівдні.

A safety meeting was held this morning to assess the weather and travel conditions for today’s fixture against Manchester United at Anfield.



At this stage the match is planned to go ahead as normal and every effort is being made to get the game on.



A further safety meeting… — Liverpool FC (@LFC) January 5, 2025

Що відомо станом на зараз

У "Ліверпулі" заявили, що на цей момент очікується, що матч пройде в звичайному режимі.

Наразі всі служби докладають максимум зусиль, щоб гра відбулась.

Більше деталей стане відомо вже після наступної наради з безпеки.

Поєдинок між "Ліверпулем" та "Манчестер Юнайтед" заплановано на 18:30 за київським часом.

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