Матч Ливерпуля и Манчестер Юнайтед под угрозой отмены

Центральный матч тура АПЛ могут перенести — что произошло
В некоторых городах Англии бушует непогода. Это может повлиять на спортивный календарь и привести к переносу встреч разных команд.
Матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед", который должен состояться сегодня, 5 января, могут отменить из-за снегопада, сообщает пресс-служба "Ливерпуля".
Утром уже состоялось совещание по безопасности. Еще одно запланировано в полдень.
Сегодня утром состоялось совещание по безопасности, на котором оценивались погодные условия и условия перед сегодняшним матчем против "Манчестер Юнайтед" на "Анфилде"— ФК "Ливерпуль" (@LFC) 5 января 2025 года
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На данном этапе матч планируется провести в обычном режиме, и прилагаются все усилия, чтобы игра состоялась.
Дальнейшее совещание по вопросам безопасности…
Что известно по состоянию на сейчас
В "Ливерпуле" заявили, что на данный момент ожидается, что матч пройдет в обычном режиме.
Сейчас все службы прилагают максимум усилий, чтобы игра состоялась.
Больше деталей станет известно уже после следующего совещания по безопасности.
Поединок между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" запланирован на 18:30 по киевскому времени.
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