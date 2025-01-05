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Центральный матч тура АПЛ могут перенести — что произошло

5 января 2025 13:01
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Матч Ливерпуля и Манчестер Юнайтед под угрозой отмены
Погода возле стадиона в Ливерпуле. Фото: x.com/simonpickles
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В некоторых городах Англии бушует непогода. Это может повлиять на спортивный календарь и привести к переносу встреч разных команд. 

Матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед", который должен состояться сегодня, 5 января, могут отменить из-за снегопада, сообщает пресс-служба "Ливерпуля".

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Утром уже состоялось совещание по безопасности. Еще одно запланировано в полдень.

Что известно по состоянию на сейчас

В "Ливерпуле" заявили, что на данный момент ожидается, что матч пройдет в обычном режиме.

Сейчас все службы прилагают максимум усилий, чтобы игра состоялась.

Больше деталей станет известно уже после следующего совещания по безопасности.

Поединок между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Напомним, эксперт назвал претендентов на должность главного тренера сборной Украины.

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спорт футбол Манчестер Юнайтед Ливерпуль АПЛ

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