Матч Ливерпуля и Манчестер Юнайтед под угрозой отмены

Погода возле стадиона в Ливерпуле. Фото: x.com/simonpickles

В некоторых городах Англии бушует непогода. Это может повлиять на спортивный календарь и привести к переносу встреч разных команд.

Матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед", который должен состояться сегодня, 5 января, могут отменить из-за снегопада, сообщает пресс-служба "Ливерпуля".

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Утром уже состоялось совещание по безопасности. Еще одно запланировано в полдень.

Сегодня утром состоялось совещание по безопасности, на котором оценивались погодные условия и условия перед сегодняшним матчем против "Манчестер Юнайтед" на "Анфилде"

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На данном этапе матч планируется провести в обычном режиме, и прилагаются все усилия, чтобы игра состоялась.







Дальнейшее совещание по вопросам безопасности… — ФК "Ливерпуль" (@LFC) 5 января 2025 года

Что известно по состоянию на сейчас

В "Ливерпуле" заявили, что на данный момент ожидается, что матч пройдет в обычном режиме.

Сейчас все службы прилагают максимум усилий, чтобы игра состоялась.

Больше деталей станет известно уже после следующего совещания по безопасности.

Поединок между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" запланирован на 18:30 по киевскому времени.

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