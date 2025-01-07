Илон Маск может приобрести Ливерпуль — что известно

Мультимиллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/David Swanson

У лидера английской Премьер-лиги может смениться владелец. По крайней мере, об этом звучат серьезные намеки.

Отец американского мультимиллиардера Илона Маска заявил, что его сын заинтересован в том, чтобы приобрести "Ливерпуль", пишет DaveOCKOP.

Читайте также:

Эррол Маск утверждает, что его семья привязана к Ливерпулю. И его сын хотел бы стать владельцем клуба.

🚨 BREAKING NEWS: Эррол Маск, отец Элона Маска: “Ваш сын хочет купить футбольный клуб "Ливерпуль"?"” - спросил ведущий в эфире Times Radio через TalkSport.



“Я не могу это комментировать, они'поднимут цену”



.

“О да, [он выразил желание], но это не значит, что он'покупает его””… pic.twitter.com/Mp3G4wadFg — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) 7 января 2025

Что сказал Эррол Маск

"Он хотел бы этого, очевидно. Все хотели бы, в том числе я", — отметил отец Маска.

Он добавил, что бабушка Илона Маска родилась в Ливерпуле, и у них есть родственники в Ливерпуле.

"Нам повезло знать многих из The Beatles, потому что они выросли с некоторыми членами моей семьи. Знаете, мы привязаны к Ливерпулю", — резюмировал он.

"Ливерпуль" сейчас возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Он имеет 46 очков после 19 сыгранных матчей и опережает ближайшего преследователя на шесть пунктов.

Напомним, украинский боксер Владимир Кличко тренируется с участником Олимпиады на фоне слухов о возвращении на ринг.

Опубликованы фото того, как сейчас выглядит украинская фигуристка Оксана Баюл.

В "Челси" нашли стратегию, как бороться за оправдание Михаила Мудрика.

Португалец Криштиану Роналду рассматривает вариант с возвращением в Европу.

"Арсенал" рассматривает вариант с продажей украинца Александра Зинченко.