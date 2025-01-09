Эвертон уволил главного тренера — что известно

Бывший главный тренер "Эвертона" Шон Дайч. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

В английской Премьер-лиге состоялось очередное тренерское увольнение. На этот раз без тренера остался клуб украинца.

Новое руководство "Эвертона", за который играет украинец Виталий Миколенко, решило уволить главного тренера команды Шона Дайча, сообщает официальный сайт клуба.

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Временно руководить командой будут тренер U-18 Лейтон Бейнс и капитан команды Шеймус Коулмен. Интересно, что увольнение Дайча произошло за несколько часов до сегодняшнего поединка "Эвертона" в Кубке Англии.

Один из кандидатов на пост тренера "Эвертона" Дэвид Мойес (слева). Фото: REUTERS/Phil Noble

Кто заменит Дайча

По данным инсайдеров, наиболее вероятными кандидатурами преемников Дайча являются португалец Пауло Фонсека и шотландец Дэвид Мойес. Последний уже возглавлял "Эвертон" ранее.

"Эвертон" на данный момент занимает 16 место в чемпионате Англии. После 19 сыгранных матчей у них лишь 17 очков. Они опережают зону вылета лишь на одно очко.

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