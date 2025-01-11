Альона Рассохіна провела перший бій після перерви — який результат

Українська бійчиня Альона Рассохіна. Фото: instagram.com/alonarassokhina90

Українці в ніч проти 11 січня були свідками повернення до октагону однієї із найвідоміших українських бійчинь. На жаль, повернення не вийшло тріумфальним.

Українка Альона Рассохіна програла поєдинок за звання чемпіонки світу проти філіппінки Деніс Замбоанга, повідомляє Women's MMA Rankings.

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Бій відбувся на турнірі у столиці Таїланду Бангкоці. Замбоанга перемогла технічним нокаутом у другому раунді.

Альона Рассохіна. Що відомо

Турнір, у якому брала участь Альона Рассохіна, називався ONE Fight Night 27.

Українка повернулася в октагон після тривалої перерви. Востаннє вона проводила поєдинки у 2021 році, тоді суперницею була представниця Таїланду Стемп Фаїртекс.

Рассохіна та Фаїртекс провели два бої, вони обмінялися перемогами.

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