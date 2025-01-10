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Чемпіонка Євро з рукопашного бою з України повернеться в октагон

10 січня 2025 13:38
Олексій Паламарчук - Редактор
Українка Рассохіна повернулася в октагон, щоб стати зіркою ONE Fight Night 27
Альона Рассохіна та її суперниця Деніс Замбоанга. Фото: instagram.com/alonarassokhina90/
Олексій Паламарчук - Редактор

На шанувальників контактних видів спорту чекає нове цікаве протистояння за участю українки. Альона Рассохіна збирається тріумфально повернутися в октагон.

Титулована спортсменка і зірка телеекранів уже декілька років не проводила бої, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на акаунт Альони Рассохіної в Instagram

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У суботу, 11 січня, відбудеться турнір за правилами ММА ONE Fight Night 27. У рамках цього змагання збирається оформити повернення Альона Рассохіна. Спортсменка з Дніпра не проводила офіційні бої з кінця 2021 року.

Промо бою
Промо бою Рассохіна — Замбоанга. Фото: instagram.com/alonarassokhina90/

Що відомо про поєдинок 

Обидві спортсменки виступили перед журналістами та прихильниками за кілька годин до бою, який відбудеться в Бангкоку (Таїланд). Колишня чемпіонка Європи з рукопашного бою Альона Рассохіна (13-5) постала в традиційній українській сукні. Її суперниця Деніс Замбоанга обрала спортивний образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Минулого разу 34-річна Рассохіна виходила в октагон восени 2023 року, коли програла бій Стемп Файртекс із Таїланду. З жовтня 2020-го по грудень 2020 року Альона посідала 9 місце в жіночій легкій вазі за Fight Matrix.  У 2020 році брала участь у сімейному реаліті-шоу "Супермама".  

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спорт Таїланд ММА змішані єдиноборства Альона Рассохіна

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