Ломаченко може без бою поступитися титулом російському боксеру

Ломаченко може без бою "віддати" титул російському боксеру
Колишній чемпіон світу з боксу Василій Ломаченко найближчим часом оголосить про свої плани у спорті. Відомий український боксер може завершити кар'єру.
Промоутер Егіс Клімас назвав причину, яка вплине на рішення боксера, повідомляє RCC Boxing Promotions.
Василій Ломаченко жодним чином не коментує чутки про те, що може завершити кар'єру в професійному боксі. Його менеджер Егіс Клімас розповів, що найближчим часом 36-річний спортсмен пройде поглиблене медичне обстеження. Після його результатів і буде ухвалено остаточне рішення про майбутнє Ломаченка.
В українця відберуть пояс
Ломаченко був одним із претендентів на тимчасовий титул чемпіона світу за версією IBF, але Міжнародна боксерська федерація не стала чекати повернення спортсмена в ринг. У боротьбі за цей пояс зійдуться інші боксери.
Володарем чемпіонського звання може стати російський спортсмен Заур Абдулаєв (20–1, 12 КО). Йому протистоятиме суперник зі США Реймонд Мураталья (22–0, 17 КО). У разі, якщо Василь Ломаченко вирішить завершити кар'єру, переможець цього протистояння отримає титул повноцінного чемпіона за версією IBF.
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