Ломаченко може без бою поступитися титулом російському боксеру

Василь Ломаченко перед боєм. Фото: toprank.com

Колишній чемпіон світу з боксу Василій Ломаченко найближчим часом оголосить про свої плани у спорті. Відомий український боксер може завершити кар'єру.

Промоутер Егіс Клімас назвав причину, яка вплине на рішення боксера, повідомляє RCC Boxing Promotions.

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Василій Ломаченко жодним чином не коментує чутки про те, що може завершити кар'єру в професійному боксі. Його менеджер Егіс Клімас розповів, що найближчим часом 36-річний спортсмен пройде поглиблене медичне обстеження. Після його результатів і буде ухвалено остаточне рішення про майбутнє Ломаченка.

Василій Ломаченко вітає вболівальників. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

В українця відберуть пояс

Ломаченко був одним із претендентів на тимчасовий титул чемпіона світу за версією IBF, але Міжнародна боксерська федерація не стала чекати повернення спортсмена в ринг. У боротьбі за цей пояс зійдуться інші боксери.

Володарем чемпіонського звання може стати російський спортсмен Заур Абдулаєв (20–1, 12 КО). Йому протистоятиме суперник зі США Реймонд Мураталья (22–0, 17 КО). У разі, якщо Василь Ломаченко вирішить завершити кар'єру, переможець цього протистояння отримає титул повноцінного чемпіона за версією IBF.

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