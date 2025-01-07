Богачук назвав суперників для Усика та Ломаченка

Богачук дав прогноз на нові бої Усика та Ломаченка
Відомий спортсмен Сергій Богачук поділився думкою про майбутні поєдинки Олександра Усика та Василя Ломаченка. Боксер вірить у те, що один із них продовжить серію успішних виступів.
Богачук пояснив, хто може стати наступним суперником Усика, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".
Сергій Богачук упевнений, що нині не існує боксера, який міг би скористатися недоліками Олександра Усика на рингу і перемогти українця. На думку спортсмена, чемпіона світу можна змусити капітулювати лише сильним, прицільним ударом, однак це дуже складно зробити.
Богачук не виключає того, що Усик може провести третій бій із Тайсоном Ф'юрі. Головним фактором послужить інтерес з боку організаторів такого поєдинку. Боксер заявив, що в цьому бою українець зуміє нокаутувати британця.
Що чекає на Ломаченка
Сергій Богачук вважає, що колишній чемпіон світу ще може повернутися в ринг. На думку боксера, у Ломаченка може бути психологічна проблема, яка заважає йому в останніх поєдинках. Якщо Василь не зуміє з нею впоратися, він завершить кар'єру.
"Він навряд чи вже стане чемпіоном світу. Здається, бокс йому набрид. Василь давно в цьому виді спорту, виконав величезний обсяг роботи. Звичайно, у нього вже є проблеми зі здоров'ям, організм дає сигнал, що вже досить і треба відпочити", — заявив Богачук.
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