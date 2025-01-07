Богачук назвав суперників для Усика та Ломаченка

Олександр Усик після другого бою з Тайсоном Ф'юрі. Фото: instagram.com/usykaa/

Відомий спортсмен Сергій Богачук поділився думкою про майбутні поєдинки Олександра Усика та Василя Ломаченка. Боксер вірить у те, що один із них продовжить серію успішних виступів.

Богачук пояснив, хто може стати наступним суперником Усика, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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Сергій Богачук упевнений, що нині не існує боксера, який міг би скористатися недоліками Олександра Усика на рингу і перемогти українця. На думку спортсмена, чемпіона світу можна змусити капітулювати лише сильним, прицільним ударом, однак це дуже складно зробити.

Сергій Богачук на рингу. Фото: instagram.com/sbohachuk/

Богачук не виключає того, що Усик може провести третій бій із Тайсоном Ф'юрі. Головним фактором послужить інтерес з боку організаторів такого поєдинку. Боксер заявив, що в цьому бою українець зуміє нокаутувати британця.

Що чекає на Ломаченка

Сергій Богачук вважає, що колишній чемпіон світу ще може повернутися в ринг. На думку боксера, у Ломаченка може бути психологічна проблема, яка заважає йому в останніх поєдинках. Якщо Василь не зуміє з нею впоратися, він завершить кар'єру.

Василій Ломаченко перед боєм. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

"Він навряд чи вже стане чемпіоном світу. Здається, бокс йому набрид. Василь давно в цьому виді спорту, виконав величезний обсяг роботи. Звичайно, у нього вже є проблеми зі здоров'ям, організм дає сигнал, що вже досить і треба відпочити", — заявив Богачук.

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