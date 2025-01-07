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Богачук дал прогноз на новые бои Усика и Ломаченко

7 января 2025 12:52
Алексей Паламарчук - Редактор
Богачук назвал соперников для Усика и Ломаченко
Александр Усик после второго боя с Тайсоном Фьюри. Фото: instagram.com/usykaa/
Алексей Паламарчук - Редактор

Известный спортсмен Сергей Богачук поделился мнением о будущих поединках Александра Усика и Василия Ломаченко. Боксер верит в то, что один из них продолжит серию успешных выступлений. 

Богачук объяснил, кто может стать следующим соперником Усика, сообщает "Спорт-Экспресс Украина". 

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Сергей Богачук уверен, что в настоящее время не существует боксера, который мог бы воспользоваться недостатками Александра Усика на ринге и победить украинца. По мнению спортсмена, чемпиона мира можно заставить капитулировать только сильным, прицельным ударом, однако это очень сложно сделать. 

Сергей Богачук
Сергей Богачук на ринге. Фото: instagram.com/sbohachuk/

Богачук не исключает того, что Усик может провести третий бой с Тайсоном Фьюри. Главным фактором послужит интерес со стороны организаторов такого поединка. Боксер заявил, что в этом бою украинец сумеет нокаутировать британца. 

Что ждет Ломаченко 

Сергей Богачук считает, что бывший чемпион мира еще может вернуться в ринг. По мнению боксера, у Ломаченко может быть психологическая проблема, которая мешает ему в последних поединках. Если Василий не сумеет с ней справиться, он завершит карьеру. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко перед боем. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

"Он вряд ли уже станет чемпионом мира. Кажется, бокс ему надоел. Василий давно в этом виде спорта, выполнил огромный объем работы. Конечно, у него уже есть проблемы со здоровьем, организм дает сигнал, что уже достаточно и надо отдохнуть", — заявил Богачук. 

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спорт Александр Усик бокс Василий Ломаченко Сергей Богачук

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13:22 Сколько украинцев доверяют Зеленскому — опрос КМИС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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