Богачук назвал соперников для Усика и Ломаченко

Александр Усик после второго боя с Тайсоном Фьюри. Фото: instagram.com/usykaa/

Известный спортсмен Сергей Богачук поделился мнением о будущих поединках Александра Усика и Василия Ломаченко. Боксер верит в то, что один из них продолжит серию успешных выступлений.

Богачук объяснил, кто может стать следующим соперником Усика, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

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Сергей Богачук уверен, что в настоящее время не существует боксера, который мог бы воспользоваться недостатками Александра Усика на ринге и победить украинца. По мнению спортсмена, чемпиона мира можно заставить капитулировать только сильным, прицельным ударом, однако это очень сложно сделать.

Сергей Богачук на ринге. Фото: instagram.com/sbohachuk/

Богачук не исключает того, что Усик может провести третий бой с Тайсоном Фьюри. Главным фактором послужит интерес со стороны организаторов такого поединка. Боксер заявил, что в этом бою украинец сумеет нокаутировать британца.

Что ждет Ломаченко

Сергей Богачук считает, что бывший чемпион мира еще может вернуться в ринг. По мнению боксера, у Ломаченко может быть психологическая проблема, которая мешает ему в последних поединках. Если Василий не сумеет с ней справиться, он завершит карьеру.

Василий Ломаченко перед боем. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

"Он вряд ли уже станет чемпионом мира. Кажется, бокс ему надоел. Василий давно в этом виде спорта, выполнил огромный объем работы. Конечно, у него уже есть проблемы со здоровьем, организм дает сигнал, что уже достаточно и надо отдохнуть", — заявил Богачук.

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