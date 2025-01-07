Богачук назвал соперников для Усика и Ломаченко

Богачук дал прогноз на новые бои Усика и Ломаченко
Известный спортсмен Сергей Богачук поделился мнением о будущих поединках Александра Усика и Василия Ломаченко. Боксер верит в то, что один из них продолжит серию успешных выступлений.
Богачук объяснил, кто может стать следующим соперником Усика, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".
Сергей Богачук уверен, что в настоящее время не существует боксера, который мог бы воспользоваться недостатками Александра Усика на ринге и победить украинца. По мнению спортсмена, чемпиона мира можно заставить капитулировать только сильным, прицельным ударом, однако это очень сложно сделать.
Богачук не исключает того, что Усик может провести третий бой с Тайсоном Фьюри. Главным фактором послужит интерес со стороны организаторов такого поединка. Боксер заявил, что в этом бою украинец сумеет нокаутировать британца.
Что ждет Ломаченко
Сергей Богачук считает, что бывший чемпион мира еще может вернуться в ринг. По мнению боксера, у Ломаченко может быть психологическая проблема, которая мешает ему в последних поединках. Если Василий не сумеет с ней справиться, он завершит карьеру.
"Он вряд ли уже станет чемпионом мира. Кажется, бокс ему надоел. Василий давно в этом виде спорта, выполнил огромный объем работы. Конечно, у него уже есть проблемы со здоровьем, организм дает сигнал, что уже достаточно и надо отдохнуть", — заявил Богачук.
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