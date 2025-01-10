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Ломаченко может без боя "отдать" титул российскому боксеру

10 января 2025 12:56
Алексей Паламарчук - Редактор
Ломаченко может без боя уступить титул российскому боксеру
Василий Ломаченко перед боем. Фото: toprank.com
Алексей Паламарчук - Редактор

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко в ближайшее время объявит о своих планах в спорте. Известный украинский боксер может завершить карьеру.

Промоутер Эгис Климас назвал причину, которая повлияет на решение боксера, сообщает RCC Boxing Promotions

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Василий Ломаченко никак не комментирует слухи о том, что может завершить карьеру в профессиональном боксе. Его менеджер Эгис Климас рассказал, что в ближайшее время 36-летний спортсмен пройдет углубленное медицинское обследование. После его результатов и будет принято окончательное решение о будущем Ломаченко. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко приветствует болельщиков. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

Украинец лишится пояса

Ломаченко был одним из претендентов на временный титул чемпиона мира по версии IBF, но Международная боксерская федерация не стала ждать возвращения спортсмена в ринг. В борьбе за этот пояс сойдутся другие боксеры.

Обладателем чемпионского звания может стать российский спортсмен Заур Абдулаев (20–1, 12 КО). Ему будет противостоять соперник из США Рэймонд Мураталья (22–0, 17 КО). В случае, если Василий Ломаченко решит завершить карьеру, победитель этого противостояния получит титул полноценного чемпиона по версии IBF. 

Напомним, мадридский "Реал" принял решение о трансфере голкипера сборной Украины Андрея Лунина. 

В "Манчестер Сити" может перейти звезда сборной Узбекистана по футболу. 

Стало известно, чем сейчас занимается знаменитый олимпийский чемпион Сергей Бубка. 

Юрий Максимов собирается усилить состав "Ворсклы" известным форвардом. 

спорт бокс Василий Ломаченко Эгис Климас спортсмены

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