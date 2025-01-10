Ломаченко может без боя уступить титул российскому боксеру

Василий Ломаченко перед боем. Фото: toprank.com

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко в ближайшее время объявит о своих планах в спорте. Известный украинский боксер может завершить карьеру.

Промоутер Эгис Климас назвал причину, которая повлияет на решение боксера, сообщает RCC Boxing Promotions.

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Василий Ломаченко никак не комментирует слухи о том, что может завершить карьеру в профессиональном боксе. Его менеджер Эгис Климас рассказал, что в ближайшее время 36-летний спортсмен пройдет углубленное медицинское обследование. После его результатов и будет принято окончательное решение о будущем Ломаченко.

Василий Ломаченко приветствует болельщиков. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

Украинец лишится пояса

Ломаченко был одним из претендентов на временный титул чемпиона мира по версии IBF, но Международная боксерская федерация не стала ждать возвращения спортсмена в ринг. В борьбе за этот пояс сойдутся другие боксеры.

Обладателем чемпионского звания может стать российский спортсмен Заур Абдулаев (20–1, 12 КО). Ему будет противостоять соперник из США Рэймонд Мураталья (22–0, 17 КО). В случае, если Василий Ломаченко решит завершить карьеру, победитель этого противостояния получит титул полноценного чемпиона по версии IBF.

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