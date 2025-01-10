Украинка Рассохина вернулась в октагон, чтобы стать звездой ONE Fight Night 27

Алена Рассохина и ее соперница Денис Замбоанга. Фото: instagram.com/alonarassokhina90/

Поклонников контактных видов спорта ждет новое интересное противостояние с участием украинки. Алена Рассохина собирается триумфально вернуться в октагон.

Титулованная спортсменка и звезда телеэкранов уже несколько лет не проводила бои, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт Алены Рассохиной в Instagram.

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В субботу, 11 января, состоится турнир по правилам ММА ONE Fight Night 27. В рамках этого соревнования собирается оформить возвращение Алена Рассохина. Спортсменка из Днепра не проводила официальные бои с конца 2021 года.

Промо боя Рассохина — Замбоанга. Фото: instagram.com/alonarassokhina90/

Что известно о поединке

Обе спортсменки выступили перед журналистами и поклонниками за несколько часов до боя, который состоится в Бангкоке (Таиланд). Бывшая чемпионка Европы по рукопашному бою Алена Рассохина (13-5) предстала в традиционном украинском платье. Ее соперница Денис Замбоанга выбрала спортивный образ.

В прошлый раз 34-летняя Рассохина выходила в октагон осенью 2023 года, когда проиграла бой Стемп Файртекс из Таиланда. С октября 2020-го по декабрь 2020 года Алена занимала 9 место в женском легком весе по Fight Matrix. В 2020 году принимала участие в семейном реалити-шоу "Супермама".

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