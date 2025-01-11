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Украинская звезда ММА проиграла первый бой после перерыва

11 января 2025 14:34
Алексей Паламарчук - Редактор
Алена Рассохина провела первый бой после перерыва — какой результат
Украинка Алена Рассохина. Фото: instagram.com/alonarassokhina90
Алексей Паламарчук - Редактор

Украинцы в ночь на 11 января были свидетелями возвращения в октагон одной из самых известных украинских женщин-бойцов. К сожалению, возвращение не получилось триумфальным.

Украинка Алена Рассохина проиграла поединок за звание чемпионки мира против филиппинки Денис Замбоанга, сообщает Women's MMA Rankings.

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Бой состоялся на турнире в столице Таиланда Бангкоке. Замбоанга победила техническим нокаутом во втором раунде.

Альона Рассохина. Что известно

Турнир, в котором принимала участие Алена Рассохина, назывался ONE Fight Night 27.

Украинка вернулась в октагон после длительного перерыва. Последний раз она проводила поединки в 2021 году, тогда соперницей была представительница Таиланда Стемп Фаиртекс.

Рассохина и Фаиртекс провели два боя, они обменялись победами.

Напомним, клуб Виталия Миколенко получил нового тренера, который уже знаком с другим украинским футболистом.

СМИ нашли Яну Клочкову, которая пропала после начала полномасштабного вторжения России.

Киевское "Динамо" имеет серьезную кадровую потерю перед началом второй части сезона.

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может сменить клуб.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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