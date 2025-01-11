Алена Рассохина провела первый бой после перерыва — какой результат

Украинка Алена Рассохина. Фото: instagram.com/alonarassokhina90

Украинцы в ночь на 11 января были свидетелями возвращения в октагон одной из самых известных украинских женщин-бойцов. К сожалению, возвращение не получилось триумфальным.

Украинка Алена Рассохина проиграла поединок за звание чемпионки мира против филиппинки Денис Замбоанга, сообщает Women's MMA Rankings.

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Бой состоялся на турнире в столице Таиланда Бангкоке. Замбоанга победила техническим нокаутом во втором раунде.

Альона Рассохина. Что известно

Турнир, в котором принимала участие Алена Рассохина, назывался ONE Fight Night 27.

Украинка вернулась в октагон после длительного перерыва. Последний раз она проводила поединки в 2021 году, тогда соперницей была представительница Таиланда Стемп Фаиртекс.

Рассохина и Фаиртекс провели два боя, они обменялись победами.

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