Білодід показала, як готується до нового сезону — фото

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Українські спортсмени розпочали підготовку до нового сезону. Деякі з них вже показують фото процесу.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід опублікувала у своєму Instagram нову "тренувальну" світлину, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Дар'я Білодід на тренуванні. Фото: скриншот instagram.com/dariabilodid7

Білодід та минулий сезон

Минулий сезон склався для Дар'ї Білодід не надто вдало. На Олімпійських іграх у Парижі вона програла вже на стадії 1/8 фіналу. Чемпіонат світу їй довелося пропустити через пошкодження. Зате, вдалося здобути золото на чемпіонаті Європи.

Усього за свою кар'єру Дар'я Білодід двічі ставала чемпіонкою світу, тричі — чемпіонкою Європи. Та один раз перемагала на Європейських іграх.

На Олімпіаді в Токіо у 2020 році вона здобула бронзову медаль.

Дар'я Білодід на тренуванні. Фото: instagram.com/dariabilodid7

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