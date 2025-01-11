Білодід показала, як готується до нового сезону — фото

Білодід повернулась у спорт після фіаско на Олімпіаді
Українські спортсмени розпочали підготовку до нового сезону. Деякі з них вже показують фото процесу.
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід опублікувала у своєму Instagram нову "тренувальну" світлину, повідомляє портал Новини.LIVE.
На фото вона показала свій "другий дім". А саме, Олімпійський спортивний центр у Конча-Заспі. Спортсменка підписала фотографію: "Другий дім. Найкраще місце для душі та тіла".
Білодід та минулий сезон
Минулий сезон склався для Дар'ї Білодід не надто вдало. На Олімпійських іграх у Парижі вона програла вже на стадії 1/8 фіналу. Чемпіонат світу їй довелося пропустити через пошкодження. Зате, вдалося здобути золото на чемпіонаті Європи.
Усього за свою кар'єру Дар'я Білодід двічі ставала чемпіонкою світу, тричі — чемпіонкою Європи. Та один раз перемагала на Європейських іграх.
На Олімпіаді в Токіо у 2020 році вона здобула бронзову медаль.
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