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Арсенал продасть Зінченка, щоб запросити нову зірку

10 січня 2025 14:30
Сергій Романчук - Редактор
Арсенал продасть Зінченка через трансфер зірки АПЛ
Олександр Зінченко під час тренування. Фото: instagram.com/arsenal/
Сергій Романчук - Редактор

Захисник збірної України Олександр Зінченко піде з "Арсеналу" під час зимового трансферного вікна 2025 року. Тренерський штаб "канонірів" готовий пожертвувати футболістом, щоб отримати шанс привезти до клубу відомого нападника.

"Арсеналу" доведеться продати не тільки українця, повідомляє The Daily Mail.

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Лондонський "Арсенал" уважно ставиться до питання дотримання правил англійської Прем'єр-ліги щодо дотримання фінансової звітності. "Канонірам" необхідний результативний форвард. Заради його запрошення столичний клуб продасть частину своїх гравців.

Олександр Зінченко
Зінченко святкує перемогу з партнерами по команді. Фото: instagram.com/arsenal/

Хто залишить "Арсенал"  

Вже взимку 2025 року лондонці збираються знайти новий клуб для Олександра Зінченка. Поки не відомо, де українець продовжить кар'єру, але "каноніри" збираються вивчити всі варіанти. А влітку цього року "Арсенал" виставить на трансфер хавбека Томаса Парті та нападника Габріеля Жезуса.

Це необхідно лондонцям для того, щоб запросити в команду форварда "Ньюкасла" Александера Ісака. Він проводить найкращий сезон у кар'єрі. Нещодавно футболіст "сорок" вперше став "Гравцем місяця" в АПЛ. Він забив 8 м'ячів та зробив 2 результативні передачі у 6 поєдинках.

Александер Ісак
Александер Ісак у футболці "Ньюкасла". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Александер Ісак став четвертим шведом в історії чемпіонату Англії, який отримав цю нагороду. Раніше подібної честі були удостоєні Фредді Юнгберг ("Арсенал"), Юхан Елмандер ("Болтон") і Златан Ібрагімович ("Манчестер Юнайтед").

Нагадаємо, також змінить клуб цієї зими й голкіпер збірної України Андрій Лунін.  

В англійському "Манчестер Сіті" вперше в історії буде грати футболіст зі збірної Узбекистану.

Відомий спортсмен і чиновник Сергій Бубка — де мешкає і чим займається рекордсмен світу. 

Колишня чемпіонка Європи з рукопашного бою з України відновила кар'єру та повернулася в октагон заради поєдинку ММА. 

спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал Александер Ісак

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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