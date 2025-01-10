Арсенал продаст Зинченко из-за трансфера звезды АПЛ

Александр Зинченко во время тренировки. Фото: instagram.com/arsenal/

Защитник сборной Украины Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" во время зимнего трансферного окна 2025 года. Тренерский штаб "канониров" готов пожертвовать футболистом, чтобы получить шанс привезти в клуб известного нападающего.

"Арсеналу" придется продать не только украинца, сообщает The Daily Mail.

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Зинченко празднует победу с партнерами по команде. Фото: instagram.com/arsenal/

Кто покинет "Арсенал"

Уже зимой 2025 года лондонцы собираются найти новый клуб для Александра Зинченко. Пока не известно, где украинец продолжит карьеру, но "канониры" собираются изучить все варианты. А летом этого года "Арсенал" выставит на трансфер хавбека Томаса Парти и нападающего Габриэля Жезуса.

Это необходимо лондонцам для того, чтобы пригласить в команду форварда "Ньюкасла" Александера Исака. Он проводит лучший сезон в карьере. Недавно футболист "сорок" впервые стал "Игроком месяца" в АПЛ. Он забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 6 поединках.

Александер Исак в футболке "Ньюкасла". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Александер Исак стал четвертым шведом в истории чемпионата Англии, который получил эту награду. Ранее подобной чести были удостоены Фредди Юнгберг ("Арсенал"), Юхан Элмандер ("Болтон") и Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед").

Напомним, также сменит клуб этой зимой и голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

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