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Арсенал продаст Зинченко, чтобы пригласить новую звезду

10 января 2025 14:30
Сергей Романчук - Редактор
Арсенал продаст Зинченко из-за трансфера звезды АПЛ
Александр Зинченко во время тренировки. Фото: instagram.com/arsenal/
Сергей Романчук - Редактор

Защитник сборной Украины Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" во время зимнего трансферного окна 2025 года. Тренерский штаб "канониров" готов пожертвовать футболистом, чтобы получить шанс привезти в клуб известного нападающего.

"Арсеналу" придется продать не только украинца, сообщает The Daily Mail

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Лондонский "Арсенал" внимательно относится к вопросу соблюдения правил английской Премьер-лиги относительно соблюдения финансовой отчетности. "Канонирам" необходим результативный форвард. Ради его приглашения столичный клуб продаст часть своих игроков. 

Александр Зинченко
Зинченко празднует победу с партнерами по команде. Фото: instagram.com/arsenal/

Кто покинет "Арсенал" 

Уже зимой 2025 года лондонцы собираются найти новый клуб для Александра Зинченко. Пока не известно, где украинец продолжит карьеру, но "канониры" собираются изучить все варианты. А летом этого года "Арсенал" выставит на трансфер хавбека Томаса Парти и нападающего Габриэля Жезуса. 

Это необходимо лондонцам для того, чтобы пригласить в команду форварда "Ньюкасла" Александера Исака. Он проводит лучший сезон в карьере. Недавно футболист "сорок" впервые стал "Игроком месяца" в АПЛ. Он забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 6 поединках. 

Александер Исак
Александер Исак в футболке "Ньюкасла". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Александер Исак стал четвертым шведом в истории чемпионата Англии, который получил эту награду. Ранее подобной чести были удостоены Фредди Юнгберг ("Арсенал"), Юхан Элмандер ("Болтон") и Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"). 

Напомним, также сменит клуб этой зимой и голкипер сборной Украины Андрей Лунин.  

В английском "Манчестер Сити" впервые в истории будет играть футболист из сборной Узбекистана.  

Известный спортсмен и чиновник Сергей Бубка — где живет и чем занимается рекордсмен мира. 

Бывшая чемпионка Европы по рукопашному бою из Украины возобновила карьеру и вернулась в октагон ради поединка ММА. 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал Александер Исак

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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