Арсенал продаст Зинченко из-за трансфера звезды АПЛ

Арсенал продаст Зинченко, чтобы пригласить новую звезду
Защитник сборной Украины Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" во время зимнего трансферного окна 2025 года. Тренерский штаб "канониров" готов пожертвовать футболистом, чтобы получить шанс привезти в клуб известного нападающего.
"Арсеналу" придется продать не только украинца, сообщает The Daily Mail.
Лондонский "Арсенал" внимательно относится к вопросу соблюдения правил английской Премьер-лиги относительно соблюдения финансовой отчетности. "Канонирам" необходим результативный форвард. Ради его приглашения столичный клуб продаст часть своих игроков.
Кто покинет "Арсенал"
Уже зимой 2025 года лондонцы собираются найти новый клуб для Александра Зинченко. Пока не известно, где украинец продолжит карьеру, но "канониры" собираются изучить все варианты. А летом этого года "Арсенал" выставит на трансфер хавбека Томаса Парти и нападающего Габриэля Жезуса.
Это необходимо лондонцам для того, чтобы пригласить в команду форварда "Ньюкасла" Александера Исака. Он проводит лучший сезон в карьере. Недавно футболист "сорок" впервые стал "Игроком месяца" в АПЛ. Он забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 6 поединках.
Александер Исак стал четвертым шведом в истории чемпионата Англии, который получил эту награду. Ранее подобной чести были удостоены Фредди Юнгберг ("Арсенал"), Юхан Элмандер ("Болтон") и Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед").
Напомним, также сменит клуб этой зимой и голкипер сборной Украины Андрей Лунин.
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