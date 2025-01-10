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Підручний здивував високим результатом на Кубку світу з біатлону

10 січня 2025 19:07
Станіслав Костюк - Редактор
Підручний повторив унікальний рекорд на Кубку світу з біатлону
Дмитро Підручний на трасі. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/
Станіслав Костюк - Редактор

Український біатлоніст Дмитро Підручний здивував під час одного з етапів Кубка світу з біатлону. Досвідчений спортсмен продемонстрував один із найкращих результатів у своїй кар'єрі.

Підручний значно покращив свої шанси на перемогу перед наступною гонкою, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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У п'ятницю, 10 січня, в Обергофі пройшов чоловічий спринт у рамках Кубка світу з біатлону. У ньому взяли участь представники збірної України — Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Антон Дудченко. 

Дмитро Підручний
Дмитро Підручний після перегонів. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Результат Підручного 

Лідер збірної України зумів повторити свій найкращий результат на рівні Кубка світу з біатлону. Спортсмен посів 4 місце в підсумковій таблиці гонки. Раніше Підручному двічі вдавалося фінішувати настільки високо. Це сталося в сезоні 2019/2020 на масстартах у Ново Место та в сезоні 2015/2016 у Рупольдингу.

Вже в суботу, 11 січня, Підручний братиме участь у гонці переслідування. Завдяки своєму фінішу на четвертому місці він увійде в гонку на ранній стадії.

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спорт Біатлон Дмитро Підручний Збірна України з біатлону Кубок світу з біатлону

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