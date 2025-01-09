В Обергофі пройшов жіночий спринт на КС з біатлону — як виступили українки

Українська біатлоністка Христина Дмитренко. Фото: instagram.com/kristi_dmit

Кубок світу з біатлону відновився після новорічної перерви. Новий етап приймає німецький Обергоф.

Українки не надто вдало виступили у жіночому спринті на четвертому етапі Кубка світу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У гонці брали участь п'ятеро українських біатлоністок. Лише одна з них змогла потрапити до двадцятки найкращих.

Результати жіночого спринту в Обергофі. Фото: скриншот biathlon.com.ua

Як виступили українки у спринті

Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка закінчила гонку на 14 позиції.

Христина Дмитренко опинилася на 40 позиції. Дарина Чалик стала 56-ю, Анна Кривонос — 66-ю, а Олена Городна завершила змагання на 73 місці.

Перемогу у спринті святкувала француженка Паула Боте. Друге місце посіла норвежка Марен Кіркейде, третьою стала представниця Болгарії Мілена Тодорова.

Нагадаємо, до "Ворскли" може приєднатися найкращий бомбардир УПЛ.

Київське "Динамо" переглядає легіонера на найбільш проблемну позицію.

"Олександрія" цікавиться гравцем з чемпіонату Франції.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може залишити "Реал".

Ми дізналися, де пропала колишня українська плавчиня Яна Клочкова.