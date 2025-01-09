В Оберхофе прошел женский спринт на КС по биатлону — как выступили украинки

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко. Фото: instagram.com/kristi_dmit

Кубок мира по биатлону возобновился после новогоднего перерыва. Новый этап принимает немецкий Оберхоф.

Украинки не слишком удачно выступили в женском спринте на четвертом этапе Кубка мира, сообщает портал Новини.LIVE.

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Результаты женского спринта в Оберхофе. Фото: скриншот с сайта biathlon.com.ua

Как выступили украинки в спринте

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая закончила гонку на 14 позиции.

Кристина Дмитренко оказалась на 40 позиции. Дарья Чалык стала 56-й, Анна Кривонос - 66-й, а Елена Городная завершила соревнования на 73 месте.

Победу в спринте праздновала француженка Паула Боте. Второе место заняла норвежка Марен Киркейде, третьей стала представительница Болгарии Милена Тодорова.

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