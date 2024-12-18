Збірна України з біатлону заявила на Кубок світу дебютантку

У збірній України з біатлону дебютує нова зірка
Збірна України з біатлону напередодні третього етапу Кубка світу очікує на серйозні зміни. Вони стосуються її складу.
До складу жіночої збірної України на етапі Кубку світу в французькому Ансі приєднається дебютантка, повідомляє "Суспільне.Спорт".
Мова йде про 24-річну Лілію Стеблину.
Хто така Лілія Стеблина
Для Лілії Стеблини це перше потрапляння до складу збірної на етап Кубка світу. До цього вона виступала на етапах Кубка IBU.
Вона з Києва. На міжнародному рівні змагається з 2020 року. Найкращий результат Стеблини на етапах Кубка IBU — 23 місце в спринті.
Збірна України на етапі в Ансі буде представлена шістьма біатлоністками. Квота України в особистих гонках становить п'ять спортсменок.
Етап Кубка світу в Ансі відбудеться 19-22 грудня.
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