Збірна України з біатлону заявила на Кубок світу дебютантку

Українська біатлоністка Лілія Стеблина. Фото: Kamp Sport

Збірна України з біатлону напередодні третього етапу Кубка світу очікує на серйозні зміни. Вони стосуються її складу.

До складу жіночої збірної України на етапі Кубку світу в французькому Ансі приєднається дебютантка, повідомляє "Суспільне.Спорт".

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Лілія Стеблина. Фото: biathlon.com.ua

Хто така Лілія Стеблина

Для Лілії Стеблини це перше потрапляння до складу збірної на етап Кубка світу. До цього вона виступала на етапах Кубка IBU.

Вона з Києва. На міжнародному рівні змагається з 2020 року. Найкращий результат Стеблини на етапах Кубка IBU — 23 місце в спринті.

Збірна України на етапі в Ансі буде представлена шістьма біатлоністками. Квота України в особистих гонках становить п'ять спортсменок.

Етап Кубка світу в Ансі відбудеться 19-22 грудня.

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