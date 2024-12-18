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У збірній України з біатлону дебютує нова зірка

18 грудня 2024 21:00
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Збірна України з біатлону заявила на Кубок світу дебютантку
Українська біатлоністка Лілія Стеблина. Фото: Kamp Sport
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Збірна України з біатлону напередодні третього етапу Кубка світу очікує на серйозні зміни. Вони стосуються її складу.

До складу жіночої збірної України на етапі Кубку світу в французькому Ансі приєднається дебютантка, повідомляє "Суспільне.Спорт".

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Лілія Стеблина
Лілія Стеблина. Фото: biathlon.com.ua

Хто така Лілія Стеблина

Для Лілії Стеблини це перше потрапляння до складу збірної на етап Кубка світу. До цього вона виступала на етапах Кубка IBU.

Вона з Києва. На міжнародному рівні змагається з 2020 року. Найкращий результат Стеблини на етапах Кубка IBU — 23 місце в спринті. 

Збірна України на етапі в Ансі буде представлена шістьма біатлоністками. Квота України в особистих гонках становить п'ять спортсменок. 

Етап Кубка світу в Ансі відбудеться 19-22 грудня. 

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спорт Біатлон Збірна України з біатлону спортсмени Кубок світу з біатлону

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