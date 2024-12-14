Дві українські біатлоністки потрапили до ТОП-30 на етапі КС з біатлону

Українки здобули очки у престижній гонці на КС з біатлону
У австрійському Гохфільцені продовжується етап Кубку світу з біатлону. Сьогодні, 14 грудня, відбулася гонка переслідування серед жінок.
На старт вийшли 60 біатлоністок, які показали найкращі результати у спринті, пише "Суспільне.Спорт".
Від України у гонці брали участь три біатлоністки — Христина Дмитренко, Юлія Джима та Олександра Меркушина.
Як виступили українки
Христина Дмитренко показала найкращий результат серед українок, вона фінішувала на 22-му місці.
Юлія Джима відіграла вісім позицій від старту, у підсумку фінішувавши на 25 позиції.
Олександра Меркушина, на жаль, закінчила гонку лише на 59 позиції, заробивши аж 5 кіл штрафу. Вона стала найповільнішою у гонці, показавши найгірший результат на трасі.
Джима та Дмитренко теж швидкістю не вразили (7 та 11 місце відповідно).
Перемогла у гонці француженка Лу Жанмоно, друге та третє місце посіли представниці Німеччини Ванесса Фойгт та Фрациска Пройсс.
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