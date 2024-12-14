Дві українські біатлоністки потрапили до ТОП-30 на етапі КС з біатлону

Українська біатлоністка Христина Дмитренко. Фото: instagram.com/kristi_dmit

У австрійському Гохфільцені продовжується етап Кубку світу з біатлону. Сьогодні, 14 грудня, відбулася гонка переслідування серед жінок.

На старт вийшли 60 біатлоністок, які показали найкращі результати у спринті, пише "Суспільне.Спорт".

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Від України у гонці брали участь три біатлоністки — Христина Дмитренко, Юлія Джима та Олександра Меркушина.

Як виступили українки

Христина Дмитренко показала найкращий результат серед українок, вона фінішувала на 22-му місці.

Юлія Джима відіграла вісім позицій від старту, у підсумку фінішувавши на 25 позиції.

Олександра Меркушина, на жаль, закінчила гонку лише на 59 позиції, заробивши аж 5 кіл штрафу. Вона стала найповільнішою у гонці, показавши найгірший результат на трасі.

Джима та Дмитренко теж швидкістю не вразили (7 та 11 місце відповідно).

Перемогла у гонці француженка Лу Жанмоно, друге та третє місце посіли представниці Німеччини Ванесса Фойгт та Фрациска Пройсс.

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