Две украинские биатлонистки попали в ТОП-30 на этапе КС по биатлону

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко. Фото: instagram.com/kristi_dmit

В австрийском Хохфильцене продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 14 декабря, прошла гонка преследования среди женщин.

На старт вышли 60 биатлонисток, показавших лучшие результаты в спринте, пишет "Суспільне Спорт".

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От Украины в гонке принимали участие три биатлонистки — Кристина Дмитренко, Юлия Джима и Александра Меркушина.

Как выступили украинки

Кристина Дмитренко показала лучший результат среди украинок, она финишировала на 22 месте.

Юлия Джима отыграла восемь позиций от старта, в итоге финишировав на 25 позиции.

Александра Меркушина, к сожалению, закончила гонку лишь на 59 позиции, заработав 5 кругов штрафа. Она стала самой медленной в гонке, показав худший результат на трассе.

Джима и Дмитренко тоже скоростью не впечатлили (7 и 11 место соответственно).

Победила в гонке француженка Лу Жанмоно, второе и третье место заняли представительницы Германии Ванесса Фойгт и Фрациска Пройсс.

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