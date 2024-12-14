Две украинские биатлонистки попали в ТОП-30 на этапе КС по биатлону

Украинки завоевали очки в престижной гонке на КС по биатлону
В австрийском Хохфильцене продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 14 декабря, прошла гонка преследования среди женщин.
На старт вышли 60 биатлонисток, показавших лучшие результаты в спринте, пишет "Суспільне Спорт".
От Украины в гонке принимали участие три биатлонистки — Кристина Дмитренко, Юлия Джима и Александра Меркушина.
Как выступили украинки
Кристина Дмитренко показала лучший результат среди украинок, она финишировала на 22 месте.
Юлия Джима отыграла восемь позиций от старта, в итоге финишировав на 25 позиции.
Александра Меркушина, к сожалению, закончила гонку лишь на 59 позиции, заработав 5 кругов штрафа. Она стала самой медленной в гонке, показав худший результат на трассе.
Джима и Дмитренко тоже скоростью не впечатлили (7 и 11 место соответственно).
Победила в гонке француженка Лу Жанмоно, второе и третье место заняли представительницы Германии Ванесса Фойгт и Фрациска Пройсс.
Напомним, еще один игрок киевского "Динамо" не хочет возвращаться в Украину.
Бывший форвард киевлян не рассматривает вариант возвращения в Киев.
Бывшего игрока сборной Украины по футболу задержали представители ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!