Біатлоністка Ірина Шевченко здобула історичну медаль на юніорському Кубку IBU

Біатлоністка Ірина Шевченко. Фото: НОК України

Збірна України з біатлону успішно стартувала на юніорському Кубку IBU. Здобути медаль вдалося у першій же гонці.

Українка Ірина Шевченко здобула бронзу в індивідуальній гонці на етапі Кубку IBU в італійському Ріднау, пише "Суспільне. Спорт".

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Ірина Шевченко (зліва). Фото: НОК України

Чому ця бронза важлива

Медаль Ірини Шевченко стала першою українською медаллю в нинішньому біатлонному сезоні. Окрім того, це перша медаль України у жіночих особистих гонках на юніорському Кубку IBU за останні 5 років.

Востаннє медаль на таких стартах у 2019 році здобувала Анна Кривонос. Та медаль також була бронзовою.

Медаль Шевченко — не єдині хороші новини з індивідуальної гонки серед жінок. До ТОП-30 у цій гонці потрапили ще три українки: Поліна Пуцко, Аліна Хміль та Тетяна Тарасюк.

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