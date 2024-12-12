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Україна здобула історичну медаль в біатлоні

12 грудня 2024 15:15
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Біатлоністка Ірина Шевченко здобула історичну медаль на юніорському Кубку IBU
Біатлоністка Ірина Шевченко. Фото: НОК України
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Збірна України з біатлону успішно стартувала на юніорському Кубку IBU. Здобути медаль вдалося у першій же гонці. 

Українка Ірина Шевченко здобула бронзу в індивідуальній гонці на етапі Кубку IBU в італійському Ріднау, пише "Суспільне. Спорт"

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Ця медаль стала дуже цінною для всієї біатлонної України. 

Шевченко та Біланенко
Ірина Шевченко (зліва). Фото: НОК України

Чому ця бронза важлива

Медаль Ірини Шевченко стала першою українською медаллю в нинішньому біатлонному сезоні. Окрім того, це перша медаль України у жіночих особистих гонках на юніорському Кубку IBU за останні 5 років. 

Востаннє медаль на таких стартах у 2019 році здобувала Анна Кривонос. Та медаль також була бронзовою. 

Медаль Шевченко — не єдині хороші новини з індивідуальної гонки серед жінок. До ТОП-30 у цій гонці потрапили ще три українки: Поліна Пуцко, Аліна Хміль та Тетяна Тарасюк. 

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