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Украина завоевала историческую медаль в биатлоне

12 декабря 2024 15:15
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Биатлонистка Ирина Шевченко завоевала историческую медаль на юниорском Кубке IBU
Биатлонистка Ирина Шевченко. Фото: НОК Украины
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Сборная Украины по биатлону успешно стартовала на юниорском Кубке IBU. Получить медаль удалось в первой же гонке.

Украинка Ирина Шевченко завоевала бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау, пишет "Суспільне. Спорт".

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Эта медаль стала очень ценной для всей биатлонной Украины.

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Ирина Шевченко (слева). Фото: НОК Украины

Почему эта бронза важна

Медаль Ирины Шевченко стала первой украинской медалью в нынешнем биатлонном сезоне. Кроме того, это первая медаль Украины в личных гонках на юниорском Кубке IBU за последние 5 лет.

В последний раз медаль на таких стартах в 2019 году завоевала Анна Кривонос. Та медаль тоже была бронзовой.

Медаль Шевченко — не единственные хорошие новости в индивидуальной гонке среди женщин. В ТОП-30 в этой гонке попали еще три украинки: Полина Пуцко, Алина Хмель и Татьяна Тарасюк.

Напомним, бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский стал свидетелем по делу о договорных матчах.

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спорт Биатлон Сборная Украины по биатлону спортсмены зимние виды спорта

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