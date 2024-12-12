Биатлонистка Ирина Шевченко завоевала историческую медаль на юниорском Кубке IBU

Биатлонистка Ирина Шевченко. Фото: НОК Украины

Сборная Украины по биатлону успешно стартовала на юниорском Кубке IBU. Получить медаль удалось в первой же гонке.

Украинка Ирина Шевченко завоевала бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау, пишет "Суспільне. Спорт".

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Ирина Шевченко (слева). Фото: НОК Украины

Почему эта бронза важна

Медаль Ирины Шевченко стала первой украинской медалью в нынешнем биатлонном сезоне. Кроме того, это первая медаль Украины в личных гонках на юниорском Кубке IBU за последние 5 лет.

В последний раз медаль на таких стартах в 2019 году завоевала Анна Кривонос. Та медаль тоже была бронзовой.

Медаль Шевченко — не единственные хорошие новости в индивидуальной гонке среди женщин. В ТОП-30 в этой гонке попали еще три украинки: Полина Пуцко, Алина Хмель и Татьяна Тарасюк.

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