Сборная Украины по биатлону заявила на Кубок мира дебютантку

В сборной Украины по биатлону дебютирует новая звезда
Сборная Украины по биатлону накануне третьего этапа Кубка мира ожидает серьезных изменений. Они касаются ее состава.
К составу женской сборной Украины на этапе Кубка мира во французском Анси присоединится дебютантка, сообщает "Суспільне.Спорт".
Речь идет о 24-летней Лилии Стеблине.
Кто такая Лилия Стеблина
Для Лилии Стеблины это первое попадание в состав сборной на этап Кубка мира. До этого она выступала на этапах Кубка IBU.
Она из Киева. На международном уровне соревнуется с 2020 года. Лучший результат Стеблины на этапах Кубка IBU – 23 место в спринте.
Сборная Украины на этапе в Анси будет представлена шестью биатлонистками. Квота Украины в личных гонках составляет пять спортсменок.
Этап Кубка мира в Анси состоится 19-22 декабря.
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