Сборная Украины по биатлону заявила на Кубок мира дебютантку

Украинская биатлонистка Лилия Стеблина. Фото: Kamp Sport

Сборная Украины по биатлону накануне третьего этапа Кубка мира ожидает серьезных изменений. Они касаются ее состава.

К составу женской сборной Украины на этапе Кубка мира во французском Анси присоединится дебютантка, сообщает "Суспільне.Спорт".

Читайте также:

Речь идет о 24-летней Лилии Стеблине.

Лилия Стеблина. Фото: biathlon.com.ua

Кто такая Лилия Стеблина

Для Лилии Стеблины это первое попадание в состав сборной на этап Кубка мира. До этого она выступала на этапах Кубка IBU.

Она из Киева. На международном уровне соревнуется с 2020 года. Лучший результат Стеблины на этапах Кубка IBU – 23 место в спринте.

Сборная Украины на этапе в Анси будет представлена шестью биатлонистками. Квота Украины в личных гонках составляет пять спортсменок.

Этап Кубка мира в Анси состоится 19-22 декабря.

Напомним, в "Шахтере" решили, что делать с главным тренером команды Марино Пушичем.

Бывший клуб Михаила Мудрика поддержал его во время допинг-скандала.

Виктор Скрипник может возглавить новый клуб в чемпионате Украины.

Легкоатлетка Юлия Левченко показала фото из новой фотосессии.