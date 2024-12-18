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В сборной Украины по биатлону дебютирует новая звезда

18 декабря 2024 21:00
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Сборная Украины по биатлону заявила на Кубок мира дебютантку
Украинская биатлонистка Лилия Стеблина. Фото: Kamp Sport
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Сборная Украины по биатлону накануне третьего этапа Кубка мира ожидает серьезных изменений. Они касаются ее состава.

К составу женской сборной Украины на этапе Кубка мира во французском Анси присоединится дебютантка, сообщает "Суспільне.Спорт".

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Речь идет о 24-летней Лилии Стеблине.

Лилия Стеблина
Лилия Стеблина. Фото: biathlon.com.ua

Кто такая Лилия Стеблина

Для Лилии Стеблины это первое попадание в состав сборной на этап Кубка мира. До этого она выступала на этапах Кубка IBU.

Она из Киева. На международном уровне соревнуется с 2020 года. Лучший результат Стеблины на этапах Кубка IBU – 23 место в спринте.

Сборная Украины на этапе в Анси будет представлена шестью биатлонистками. Квота Украины в личных гонках составляет пять спортсменок.

Этап Кубка мира в Анси состоится 19-22 декабря.

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