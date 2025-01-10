Пидручный повторил уникальный рекорд на Кубке мира по биатлону

Дмитрий Пидручный на трассе. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный удивил во время одного из этапов Кубка мира по биатлону. Опытный спортсмен продемонстрировал один из лучших результатов в своей карьере.

Пидручный значительно улучшил свои шансы на победу перед следующей гонкой, сообщает портал Новини.LIVE.

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В пятницу, 10 января, в Оберхофе прошел мужской спринт в рамках Кубка мира по биатлону. В нем приняли участие представители сборной Украины — Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Дмитрий Пидручный после гонки. Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi/

Результат Пидручного

Лидер сборной Украины сумел повторить свой лучший результат на уровне Кубка мира по биатлону. Спортсмен занял 4 место в итоговой таблице гонки. Ранее Пидручному дважды удавалось финишировать настолько высоко. Это произошло в сезоне 2019/2020 на масстартах в Ново-Место и в сезоне 2015/2016 в Рупольдинге.

Уже в субботу, 11 января, Пидручный будет участвовать в гонке преследования. Благодаря своему финишу на четвертом месте он войдет в гонку на ранней стадии.

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