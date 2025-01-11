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Белодед вернулась в спорт после фиаско на Олимпиаде

11 января 2025 10:41
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Белодед показала, как готовится к новому сезону — фото
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинские спортсмены начали подготовку к новому сезону. Некоторые из них уже показывают фото процесса.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид опубликовала в своем Instagram новую "тренировочную" фотографию, сообщает портал Новини.LIVE.

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На фото она показала свой "второй дом". А именно, Олимпийский спортивный центр в Конча-Заспе. Спортсменка подписала фотографию: "Второй дом. Лучшее место для души и тела".

Билодид на тренировке
Дар'я Белодед на тренировке. Фото: скриншот instagram.com/dariabilodid7

Белодед и прошлый сезон

Прошлый сезон сложился для Дарьи Белодед не слишком удачно. На Олимпийских играх в Париже она проиграла уже на стадии 1/8 финала. Чемпионат мира ей пришлось пропустить из-за повреждения. Зато, удалось добыть золото на чемпионате Европы.

Всего за свою карьеру Дар'я Белодед дважды становилась чемпионкой мира, трижды — чемпионкой Европы. И один раз побеждала на Европейских играх.

На Олимпиаде в Токио в 2020 году она завоевала бронзовую медаль.

Билодид на тренировке
Дар'я Белодед на тренировке. Фото:instagram.com/dariabilodid7

Напомним, мадридский "Реал" собирается продать украинского голкипера Андрея Лунина.

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко также в ближайшее время сменит клуб.

"Манчестер Сити" подписал за рекордные деньги игрока сборной Узбекистана.

Стало известно, где сейчас находится и чем занимается Сергей Бубка.

спорт Дарья Белодед Соревнования Дзюдо спортсмены

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11:14 В ISW оценили готовность России к переговорам с Трампом

11:13 Часы за 285 тыс. долларов поразил весь мир — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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