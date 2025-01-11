Белодед показала, как готовится к новому сезону — фото

Белодед вернулась в спорт после фиаско на Олимпиаде
Украинские спортсмены начали подготовку к новому сезону. Некоторые из них уже показывают фото процесса.
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид опубликовала в своем Instagram новую "тренировочную" фотографию, сообщает портал Новини.LIVE.
На фото она показала свой "второй дом". А именно, Олимпийский спортивный центр в Конча-Заспе. Спортсменка подписала фотографию: "Второй дом. Лучшее место для души и тела".
Белодед и прошлый сезон
Прошлый сезон сложился для Дарьи Белодед не слишком удачно. На Олимпийских играх в Париже она проиграла уже на стадии 1/8 финала. Чемпионат мира ей пришлось пропустить из-за повреждения. Зато, удалось добыть золото на чемпионате Европы.
Всего за свою карьеру Дар'я Белодед дважды становилась чемпионкой мира, трижды — чемпионкой Европы. И один раз побеждала на Европейских играх.
На Олимпиаде в Токио в 2020 году она завоевала бронзовую медаль.
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