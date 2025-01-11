Белодед показала, как готовится к новому сезону — фото

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Украинские спортсмены начали подготовку к новому сезону. Некоторые из них уже показывают фото процесса.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид опубликовала в своем Instagram новую "тренировочную" фотографию, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

На фото она показала свой "второй дом". А именно, Олимпийский спортивный центр в Конча-Заспе. Спортсменка подписала фотографию: "Второй дом. Лучшее место для души и тела".

Дар'я Белодед на тренировке. Фото: скриншот instagram.com/dariabilodid7

Белодед и прошлый сезон

Прошлый сезон сложился для Дарьи Белодед не слишком удачно. На Олимпийских играх в Париже она проиграла уже на стадии 1/8 финала. Чемпионат мира ей пришлось пропустить из-за повреждения. Зато, удалось добыть золото на чемпионате Европы.

Всего за свою карьеру Дар'я Белодед дважды становилась чемпионкой мира, трижды — чемпионкой Европы. И один раз побеждала на Европейских играх.

На Олимпиаде в Токио в 2020 году она завоевала бронзовую медаль.

Дар'я Белодед на тренировке. Фото:instagram.com/dariabilodid7

Напомним, мадридский "Реал" собирается продать украинского голкипера Андрея Лунина.

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко также в ближайшее время сменит клуб.

"Манчестер Сити" подписал за рекордные деньги игрока сборной Узбекистана.

Стало известно, где сейчас находится и чем занимается Сергей Бубка.