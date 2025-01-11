Хвича Кварацхелия переходит из Наполи в ПСЖ — детали

Игрок итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия. Фото: instagram.com/kvara7

В Европе скоро официально подтвердят один из самых громких трансферов зимы. По крайней мере, так утверждает известный инсайдер.

Французский ПСЖ согласовал контракт с вингером итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвичей Кварацхелией, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Читайте также:

Для Хвичи предлагают пятилетний контракт и зарплату, которая в 4-5 раз больше, чем он получает в Италии.

Чем известен Кварацхелия

Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года за 13,3 миллиона евро. Его контракт с итальянским клубом истекает в июне 2027 года.

Кварацхелия в этом сезоне сыграл 19 матчей за "Наполи", в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

В декабре Хвича Кварацхелия получил порцию серьезной критики от мэра Тбилиси, бывшего футболиста Кахи Каладзе. Тот раскритиковал Хвичу за поддержку антиправительственных протестов.

Напомним, украинская женщина-боец ММА провела первый титульный бой после перерыва.

Украинская пловчиха Яна Клочкова продолжает молчать, известно где она сейчас.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид показала новые фото с подготовки к сезону.

Английский "Эвертон" сменил главного тренера.

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин скоро сменит клуб.