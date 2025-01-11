Шахтар планує придбати перспективного уругвайського захисника — деталі

Шахтар готовий викласти мільйони за талановитого уругвайця
Активність клубів під час зимового трансферного вікна збільшується. Це стосується й українських команд.
Донецький "Шахтар" активно цікавиться центральним захисником "Пеньяроля" Хуаном Родрігесом, пише у мережі X журналіст Раміро Сорія.
За даними джерела, український клуб вже навіть зробив трансферну пропозицію. Проте, "Шахтарю" доведеться витримати конкуренцію з боку кількох інших клубів.
Хуан Родрігес та "Шахтар". Що відомо
Хуану Родрігесу 19 років, за своїм амплуа він центральний захисник. Права на нього належать "Пеньяролю", але минулий сезон гравець провів в оренді в "Бостон Рівер".
У червні минулого року Хуан Родрігес дебютував у товариській грі проти Коста-Ріки.
За даними джерел, "Шахтар" запропонував за уругвайського гравця 6 мільйонів євро. Хуаном Родрігесом також цікавляться декілька інших клубів.
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