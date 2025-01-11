Шахтар планує придбати перспективного уругвайського захисника — деталі

Футболісти "Шахтаря" перед матчем. Фото: Facebook FC Shakhtar

Активність клубів під час зимового трансферного вікна збільшується. Це стосується й українських команд.

Донецький "Шахтар" активно цікавиться центральним захисником "Пеньяроля" Хуаном Родрігесом, пише у мережі X журналіст Раміро Сорія.

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За даними джерела, український клуб вже навіть зробив трансферну пропозицію. Проте, "Шахтарю" доведеться витримати конкуренцію з боку кількох інших клубів.

Хуан Родрігес може перейти в донецький "Шахтар". Фото: скриншот x.com/ramisoria18

Хуан Родрігес та "Шахтар". Що відомо

Хуану Родрігесу 19 років, за своїм амплуа він центральний захисник. Права на нього належать "Пеньяролю", але минулий сезон гравець провів в оренді в "Бостон Рівер".

У червні минулого року Хуан Родрігес дебютував у товариській грі проти Коста-Ріки.

За даними джерел, "Шахтар" запропонував за уругвайського гравця 6 мільйонів євро. Хуаном Родрігесом також цікавляться декілька інших клубів.

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