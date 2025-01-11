Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шахтер готов выложить миллионы за талантливого уругвайца arrow

Шахтер готов выложить миллионы за талантливого уругвайца

11 января 2025 11:45
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Шахтер планирует приобрести перспективного уругвайского защитника — детали
Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: Facebook FC Shakhtar
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Активность клубов во время зимнего трансферного окна увеличивается. Это касается и украинских команд.

Донецкий "Шахтер" активно интересуется центральным защитником "Пеньяроля" Хуаном Родригесом, пишет в сети X журналист Рамиро Сория.

Читайте также:

По данным источника, украинский клуб уже даже сделал трансферное предложение. Тем не менее "Шахтеру" придется выдержать конкуренцию со стороны нескольких других клубов.

Хуан Родригес может перейти в Шахтер
Хуан Родригес может перейти в донецкий "Шахтер". Фото: скриншот x.com/ramisoria18

Хуан Родригес и "Шахтер". Что известно

Хуану Родригесу 19 лет, по своему амплуа он центральный защитник. Права на него принадлежат "Пеньяролю", но прошлый сезон игрок провел в аренде в "Бостон Ривер".

В июне прошлого года Хуан Родригес дебютировал в товарищеской игре против Коста-Рики.

По данным источников, "Шахтер" предложил за уругвайского игрока 6 миллионов евро. Хуаном Родригесом также интересуются несколько других клубов.

Напомним, стало известно, куда пропала украинская олимпийская рекордсменка Яна Клочкова.

В киевском "Динамо" пересматривают игрока, который может заменить зятя Игоря Суркиса.

Мадридский "Реал" готов продать украинского голкипера Андрея Лунина.

Киевское "Динамо" потеряло одного из лидеров накануне старта второй части сезона.

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы УПЛ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:48 Стармер впервые поедет в Украину — Bloomberg назвало цель

12:44 В Черном море произошел новый выброс нефтепродуктов из танкера РФ

12:41 Военные ВСУ ликвидировали атаку "Шахедов" на востоке — видео

12:37 В Киеве землю ботанического сада Гришко передали под застройку

12:35 Российская нефтебаза в Энгельсе горит уже четвертый день — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:33 Шуфрич сможет выполнять депутатские полномочия — детали

12:22 В Киеве директора спортшколы подозревают в убытках на 1,2 млн грн

12:15 Одесситы остались без водоснабжения — когда ждать воду

12:15 Курортная недвижимость — почему инвесторы выбирают Бали

12:12 В ВСУ прокомментировали слухи об оккупации Курахово

12:48 Стармер впервые поедет в Украину — Bloomberg назвало цель

12:44 В Черном море произошел новый выброс нефтепродуктов из танкера РФ

12:41 Военные ВСУ ликвидировали атаку "Шахедов" на востоке — видео

12:37 В Киеве землю ботанического сада Гришко передали под застройку

12:35 Российская нефтебаза в Энгельсе горит уже четвертый день — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:33 Шуфрич сможет выполнять депутатские полномочия — детали

12:22 В Киеве директора спортшколы подозревают в убытках на 1,2 млн грн

12:15 Одесситы остались без водоснабжения — когда ждать воду

12:15 Курортная недвижимость — почему инвесторы выбирают Бали

12:12 В ВСУ прокомментировали слухи об оккупации Курахово

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея