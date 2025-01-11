Шахтер планирует приобрести перспективного уругвайского защитника — детали

Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: Facebook FC Shakhtar

Активность клубов во время зимнего трансферного окна увеличивается. Это касается и украинских команд.

Донецкий "Шахтер" активно интересуется центральным защитником "Пеньяроля" Хуаном Родригесом, пишет в сети X журналист Рамиро Сория.

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По данным источника, украинский клуб уже даже сделал трансферное предложение. Тем не менее "Шахтеру" придется выдержать конкуренцию со стороны нескольких других клубов.

Хуан Родригес может перейти в донецкий "Шахтер". Фото: скриншот x.com/ramisoria18

Хуан Родригес и "Шахтер". Что известно

Хуану Родригесу 19 лет, по своему амплуа он центральный защитник. Права на него принадлежат "Пеньяролю", но прошлый сезон игрок провел в аренде в "Бостон Ривер".

В июне прошлого года Хуан Родригес дебютировал в товарищеской игре против Коста-Рики.

По данным источников, "Шахтер" предложил за уругвайского игрока 6 миллионов евро. Хуаном Родригесом также интересуются несколько других клубов.

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