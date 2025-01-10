Крупський відмовив Шахтарю та підписав контракт із Металістом 1925

Крупський обрав новий клуб та підписав контракт — що відомо
Захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський прийняв остаточне рішення з приводу свого майбутнього. Футболісти "Ворскли" вже підписав контракт із новим клубом.
"Шахтар" так і не зумів переконати футболіста перейти до донецької команди, повідомляє "ТаТоТаке".
"Металіст 1925" вийшов переможцем у протистоянні з "Шахтарем" за трансфер 20-річного захисника збірної України. Ілля Крупський погодився на пропозицію харків'ян і підписав із ними особистий контракт.
Чому Крупський обрав "Металіст 1925";
Донецький "Шахтар" пропонував молодому футболісту зарплату вдвічі більшу порівняно з тим, скільки він отримує в полтавській "Ворсклі". При цьому Крупському був гарантований бонус за підписання контракту з "гірниками".
Однак Ілля відкинув цю пропозицію і поставив підпис під контрактом із "Металістом 1925". Крупський прийняв це рішення після розмови з власником харківського клубу Богданом Бойком.
Офіційно "Ворскла" та "Металіст 1925" не підтверджували інформацію про трансфер Крупського.
Нагадаємо, "Арсенал" рішив продати Олександра Зінченка заради нової зірки Прем'єр-ліги.
Голкіпер збірної України Андрій Лунін теж буде виступати у новій команді у другій половині сезону.
Хосеп Гвардіола збирається запросити в "Манчестер Сіті" захисника збірної Узбекистану.
Ми підготували спеціальний матеріал про те, де живе та чим займається український олімпійський чемпіон Сергій Бубка.
Читайте Новини.LIVE!