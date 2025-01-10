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Крупський обрав новий клуб та підписав контракт — що відомо

10 січня 2025 14:57
Станіслав Костюк - Редактор
Крупський відмовив Шахтарю та підписав контракт із Металістом 1925
Ілля Крупський у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/krupskiy_27/
Станіслав Костюк - Редактор

Захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський прийняв остаточне рішення з приводу свого майбутнього. Футболісти "Ворскли" вже підписав контракт із новим клубом.

"Шахтар" так і не зумів переконати футболіста перейти до донецької команди, повідомляє "ТаТоТаке".

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"Металіст 1925" вийшов переможцем у протистоянні з "Шахтарем" за трансфер 20-річного захисника збірної України. Ілля Крупський погодився на пропозицію харків'ян і підписав із ними особистий контракт.

Ілля Крупський
Ілля Крупський (праворуч) перед матчем. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Чому Крупський обрав "Металіст 1925";

Донецький "Шахтар" пропонував молодому футболісту зарплату вдвічі більшу порівняно з тим, скільки він отримує в полтавській "Ворсклі". При цьому Крупському був гарантований бонус за підписання контракту з "гірниками".

Однак Ілля відкинув цю пропозицію і поставив підпис під контрактом із "Металістом 1925". Крупський прийняв це рішення після розмови з власником харківського клубу Богданом Бойком.

Офіційно "Ворскла" та "Металіст 1925" не підтверджували інформацію про трансфер Крупського.

Нагадаємо, "Арсенал" рішив продати Олександра Зінченка заради нової зірки Прем'єр-ліги.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін теж буде виступати у новій команді у другій половині сезону.   

Хосеп Гвардіола збирається запросити в "Манчестер Сіті" захисника збірної Узбекистану.  

Ми підготували спеціальний матеріал про те, де живе та чим займається український олімпійський чемпіон Сергій Бубка. 

спорт футбол Футбол трансфери Ворскла ФК Металіст 1925 Ілля Крупський

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15:51 У Запоріжжі продовжує зростати кількість поранених через удар РФ

15:23 Сили оборони знищили склад боєприпасів у Ростовській області

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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