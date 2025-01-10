Крупський відмовив Шахтарю та підписав контракт із Металістом 1925

Ілля Крупський у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський прийняв остаточне рішення з приводу свого майбутнього. Футболісти "Ворскли" вже підписав контракт із новим клубом.

"Шахтар" так і не зумів переконати футболіста перейти до донецької команди, повідомляє "ТаТоТаке".

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"Металіст 1925" вийшов переможцем у протистоянні з "Шахтарем" за трансфер 20-річного захисника збірної України. Ілля Крупський погодився на пропозицію харків'ян і підписав із ними особистий контракт.

Ілля Крупський (праворуч) перед матчем. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Чому Крупський обрав "Металіст 1925";

Донецький "Шахтар" пропонував молодому футболісту зарплату вдвічі більшу порівняно з тим, скільки він отримує в полтавській "Ворсклі". При цьому Крупському був гарантований бонус за підписання контракту з "гірниками".

Однак Ілля відкинув цю пропозицію і поставив підпис під контрактом із "Металістом 1925". Крупський прийняв це рішення після розмови з власником харківського клубу Богданом Бойком.

Офіційно "Ворскла" та "Металіст 1925" не підтверджували інформацію про трансфер Крупського.

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