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Крупский выбрал новый клуб и подписал контракт — что известно

10 января 2025 14:57
Станислав Костюк - Редактор
Крупский отказал Шахтеру и подписал контракт с Металлистом 1925
Илья Крупский в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/krupskiy_27/
Станислав Костюк - Редактор

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский принял окончательное решение по поводу своего будущего. Футболисты "Ворсклы" уже подписал контракт с новым клубом.

"Шахтер" так и не сумел убедить футболиста перейти в донецкую команду, сообщает "ТаТоТаке". 

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"Металлист 1925" вышел победителем в противостоянии с "Шахтером" за трансфер 20-летнего защитника сборной Украины. Илья Крупский согласился на предложение харьковчан и подписал с ними личный контракт. 

Илья Крупский
Илья Крупский (справа) перед матчем. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Почему Крупский выбрал "Металлист 1925" 

Донецкий "Шахтер" предлагал молодому футболисту зарплату вдвое больше по сравнению с тем, сколько он получает в полтавской "Ворскле". При этом Крупскому был гарантирован бонус за подписание контракта с "горняками". 

Однако Илья отверг это предложение и поставил подпись под контрактом с "Металлистом 1925". Крупский принял это решение после разговора с владельцем харьковского клуба Богданом Бойко. 

Официально "Ворскла" и "Металлист 1925" не подтверждали информацию о трансфере Крупского. 

Напомним, "Арсенал" решил продать Александра Зинченко ради новой звезды Премьер-лиги. 

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин тоже будет выступать в новой команде во второй половине сезона.   

Хосеп Гвардиола собирается пригласить в "Манчестер Сити" защитника сборной Узбекистана.  

Мы подготовили специальный материал о том, где живет и чем занимается украинский олимпийский чемпион Сергей Бубка. 

спорт футбол Футбол трансферы Ворскла ФК Металлист 1925 Илья Крупский

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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