Крупский отказал Шахтеру и подписал контракт с Металлистом 1925

Илья Крупский в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский принял окончательное решение по поводу своего будущего. Футболисты "Ворсклы" уже подписал контракт с новым клубом.

"Шахтер" так и не сумел убедить футболиста перейти в донецкую команду, сообщает "ТаТоТаке".

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Илья Крупский (справа) перед матчем. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Почему Крупский выбрал "Металлист 1925"

Донецкий "Шахтер" предлагал молодому футболисту зарплату вдвое больше по сравнению с тем, сколько он получает в полтавской "Ворскле". При этом Крупскому был гарантирован бонус за подписание контракта с "горняками".

Однако Илья отверг это предложение и поставил подпись под контрактом с "Металлистом 1925". Крупский принял это решение после разговора с владельцем харьковского клуба Богданом Бойко.

Официально "Ворскла" и "Металлист 1925" не подтверждали информацию о трансфере Крупского.

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