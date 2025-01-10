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Луческу дав Шовковському пораду з приводу роботи в Динамо

10 січня 2025 18:22
Станіслав Костюк - Редактор
Луческу пояснив Шовковському, як зробити Динамо чемпіоном
Олександр Шовковський під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

У рамках зимового збору київського "Динамо" зіграє у Туреччині кілька товариських матчів. Один із них пройде за участю румунської команди "Стяуа".

Колишній наставник "Динамо" Мірча Луческу відвідає той матч, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу прибув до Туреччини, де свої зимові збірні проведуть одразу кілька команд із цієї ліги. Досвідчений фахівець побуває на матчі "Стяуа" з київським "Динамо". Луческу вже відвідав тренування своїх колишніх підопічних, поспілкувався з гравцями та представниками тренерського штабу.

Мірча Луческу та Олександр Шовковський
Мірча Луческу та Олександр Шовковський на зборах "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Луческу сказав Шовковському 

Окрему увагу румунський наставник приділив своєму колишньому помічнику. Луческу і Шовковський разом спостерігали за тренуванням "Динамо" і при цьому жваво спілкувалися.

"Вже час ставати чемпіонами", — заявив Луческу Шовковському.

Київська команда лідирує в турнірній таблиці чемпіонату України. На зборах у Туреччині "Динамо" вже зіграло з "Магдебургом", який посідає 5 місце у 2 Бундеслізі. Микола Шапаренко та Віталій Буяльський не забили по одному пенальті, "біло-сині" поступилися з рахунком 1:3. Єдиний гол за "Динамо" забив Буяльський.

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спорт футбол Динамо Мірча Луческу Олександр Шовковський

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