Луческу объяснил Шовковскому, как сделать Динамо чемпионом

Александр Шовковский во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

В рамках зимнего сбора киевского "Динамо" сыграет в Турции несколько товарищеских матчей. Один их них пройдет с участием румынской команды "Стяуа".

Бывший наставник "Динамо" Мирча Луческу посетит тот матч, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прибыл в Турцию, где свои зимние сборные проведут сразу несколько команд из этой лиги. Опытный специалист побывает на матче "Стяуа" с киевским "Динамо". Луческу уже посетил тренировку своих бывших подопечных, пообщался с игроками и представителями тренерского штаба.

Мирча Луческу и Александр Шовковский на сборах "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Луческу сказал Шовковскому

Отдельное внимание румынский наставник уделил своему бывшему помощнику. Луческу и Шовковский вместе наблюдали за тренировкой "Динамо" и при этом оживленно общались.

"Уже пора становиться чемпионами", — заявил Луческу Шовковскому.

Киевская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. На сборах в Турции "Динамо" уже сыграло с "Магдебургом", который занимает 5 место во 2 Бундеслиге. Николай Шапаренко и Виталий Буяльский не забили по одному пенальти, "бело-синие" уступили со счетом 1:3. Единственный гол за "Динамо" забил Буяльский.

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