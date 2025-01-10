Луческу объяснил Шовковскому, как сделать Динамо чемпионом

Луческу дал Шовковскому совет по поводу работы в Динамо
В рамках зимнего сбора киевского "Динамо" сыграет в Турции несколько товарищеских матчей. Один их них пройдет с участием румынской команды "Стяуа".
Бывший наставник "Динамо" Мирча Луческу посетит тот матч, сообщает официальный сайт "бело-синих".
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прибыл в Турцию, где свои зимние сборные проведут сразу несколько команд из этой лиги. Опытный специалист побывает на матче "Стяуа" с киевским "Динамо". Луческу уже посетил тренировку своих бывших подопечных, пообщался с игроками и представителями тренерского штаба.
Что Луческу сказал Шовковскому
Отдельное внимание румынский наставник уделил своему бывшему помощнику. Луческу и Шовковский вместе наблюдали за тренировкой "Динамо" и при этом оживленно общались.
"Уже пора становиться чемпионами", — заявил Луческу Шовковскому.
Киевская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. На сборах в Турции "Динамо" уже сыграло с "Магдебургом", который занимает 5 место во 2 Бундеслиге. Николай Шапаренко и Виталий Буяльский не забили по одному пенальти, "бело-синие" уступили со счетом 1:3. Единственный гол за "Динамо" забил Буяльский.
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