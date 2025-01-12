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Динамо просмотрит известного бразильца, который уже играл в УПЛ

12 января 2025 16:57
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо может подписать бразильца из Руха — что известно
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинские клубы продолжают рассматривать варианты усиления на вторую часть сезона. Это касается и лидеров УПЛ.

Киевское "Динамо" пригласило на просмотр опытного бразильского опорного полузащитника Эдсона, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

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Контракт Эдсона принадлежит львовскому "Руху". Сам игрок недавно вернулся из аренды в мексиканском "Хуаресе".

Что известно об Эдсоне

Бразильский полузащитник Эдсон перешел в "Рух" из бразильской "Байи" зимой 2022 года.

Его контракт с львовским клубом действует до 31 декабря 2025 года.

В феврале прошлого года игрок на правах аренды перешел в мексиканский "Хуарес". Мексиканцы имели опцию выкупа, но, похоже, решили ею не пользоваться.

В этом сезоне Эдсон отыграл за "Хуарес" 13 поединков, результативных действий на его счету нет.

Ранее СМИ писали об интересе к бразильцу со стороны "Шахтера".

Напомним, звездный форвард "Наполи" Хвича Кварацхелия перейдет во французский топ-клуб.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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