Трабзонспор сделал новое предложение Шахтеру по Зубкову — детали

Турецкий клуб упорно борется за игрока сборной Украины
Зимнее трансферное окно открыто с начала января. Клубы продолжают искать кадры на вторую часть сезона.
Турецкий "Трабзонспор" сделал новое предложение "Шахтеру" по покупке игрока сборной Украины Александра Зубкова, сообщает Fotomac.
Речь идет о 4 миллионах евро плюс бонусы. Ранее СМИ писали, что "Шахтер" хочет за игрока вдвое больше.
Александр Зубков и клубы
Журналисты сообщали об активном интересе к Зубкову со стороны клубов из американской лиги MLS.
Также звучали слухи, что Зубков уже якобы согласился на переход в "Трабзонспор". Впрочем, затем стало известно, что переговоры продолжаются.
Александр Зубков в этом сезоне сыграл 19 поединков за "Шахтер", в которых забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.
Напомним, о предметном интересе к Зубкову со стороны американского клуба стало известно в конце декабря.
Еще ранее СМИ уже даже озвучивали зарплату Зубкова в "Трабзонспоре".
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