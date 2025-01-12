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Турецкий клуб упорно борется за игрока сборной Украины

12 января 2025 20:30
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Трабзонспор сделал новое предложение Шахтеру по Зубкову — детали
Игрок "Шахтера" и сборной Украины Александр Зубков. Фото: instagram.com/fcshakhtar
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Зимнее трансферное окно открыто с начала января. Клубы продолжают искать кадры на вторую часть сезона.

Турецкий "Трабзонспор" сделал новое предложение "Шахтеру" по покупке игрока сборной Украины Александра Зубкова, сообщает Fotomac.

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Речь идет о 4 миллионах евро плюс бонусы. Ранее СМИ писали, что "Шахтер" хочет за игрока вдвое больше.

Александр Зубков
Игрок донецкого "Шахтера" Александр Зубков. Фото: instagram.com/zubiksane4ka

Александр Зубков и клубы

Журналисты сообщали об активном интересе к Зубкову со стороны клубов из американской лиги MLS.

Также звучали слухи, что Зубков уже якобы согласился на переход в "Трабзонспор". Впрочем, затем стало известно, что переговоры продолжаются.

Александр Зубков в этом сезоне сыграл 19 поединков за "Шахтер", в которых забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.

Напомним, о предметном интересе к Зубкову со стороны американского клуба стало известно в конце декабря.

Еще ранее СМИ уже даже озвучивали зарплату Зубкова в "Трабзонспоре".

спорт футбол Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Александр Зубков Трабзонспор

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