Ротань выбрал игрока, который заменит Калюжного в Александрии

Иван Калюжный во время тренировки. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Тренерский штаб "Александрии" уже занимается поисками игрока на замену Ивану Калюжному. Полузащитник сборной Украины настроен уйти из клуба.

В "Александрии" рассматривают кандидатуры двух футболистов в качестве потенциальных новичков, сообщает "ТаТоТаке".

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Контракт Ивана Калюжного с "Александрией" рассчитан до лета 2025 года. Футболист не хочет продлевать соглашение со своим нынешним клубом. Тренерский штаб Руслана Ротаня уже определил игроков, которые могут стать футболистами основного состава.

Егор Назарина борется с Тарасом Степаненко. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Кто может заменить Калюжного

У Руслана Ротаня есть два кандидата на усиление состава команды. В "Александрию" может перейти 27-летний Егор Назарина. Речь одет об обмене футболистами с донецким "Шахтером". Такой трансфер может состояться уже в январе 2025 года.

У "Александрии" есть и вариант на перспективу. Руслан Ротань будет давать больше игрового времени воспитаннику клуба Даниилу Ващенко. Пока 19-летний футболист не готов сходу заменить Ивана Калюжного, однако в будущем на него рассчитывают в качестве основного игрока.

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