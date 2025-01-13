Ротань выбрал игрока, который заменит Калюжного в Александрии

Александрия нашла идеальную замену Калюжному — о ком речь
Тренерский штаб "Александрии" уже занимается поисками игрока на замену Ивану Калюжному. Полузащитник сборной Украины настроен уйти из клуба.
В "Александрии" рассматривают кандидатуры двух футболистов в качестве потенциальных новичков, сообщает "ТаТоТаке".
Контракт Ивана Калюжного с "Александрией" рассчитан до лета 2025 года. Футболист не хочет продлевать соглашение со своим нынешним клубом. Тренерский штаб Руслана Ротаня уже определил игроков, которые могут стать футболистами основного состава.
Кто может заменить Калюжного
У Руслана Ротаня есть два кандидата на усиление состава команды. В "Александрию" может перейти 27-летний Егор Назарина. Речь одет об обмене футболистами с донецким "Шахтером". Такой трансфер может состояться уже в январе 2025 года.
У "Александрии" есть и вариант на перспективу. Руслан Ротань будет давать больше игрового времени воспитаннику клуба Даниилу Ващенко. Пока 19-летний футболист не готов сходу заменить Ивана Калюжного, однако в будущем на него рассчитывают в качестве основного игрока.
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