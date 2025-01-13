Ротань обрав гравця, який замінить Калюжного в Олександрії

Іван Калюжний під час тренування. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Тренерський штаб "Олександрії" вже займається пошуками гравця на заміну Івану Калюжному. Півзахисник збірної України налаштований піти з клубу.

В "Олександрії" розглядають кандидатури двох футболістів як потенційних новачків, повідомляє "ТаТоТаке".

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Контракт Івана Калюжного з "Олександрією" розрахований до літа 2025 року. Футболіст не хоче продовжувати угоду зі своїм нинішнім клубом. Тренерський штаб Руслана Ротаня вже визначив гравців, які можуть стати футболістами основного складу.

Єгор Назарина бореться з Тарасом Степаненком. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Хто може замінити Калюжного

У Руслана Ротаня є два кандидати на підсилення складу команди. До "Олександрії" може перейти 27-річний Єгор Назарина. Йдеться про обмін футболістами з донецьким "Шахтарем". Такий трансфер може відбутися вже в січні 2025 року.

У "Олександрії" є й варіант на перспективу. Руслан Ротань даватиме більше ігрового часу вихованцю клубу Данилу Ващенку. Поки що 19-річний футболіст не готовий одразу замінити Івана Калюжного, проте в майбутньому на нього розраховують як на основного гравця.

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