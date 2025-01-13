Ротань обрав гравця, який замінить Калюжного в Олександрії

Олександрія знайшла ідеальну заміну Калюжному — про кого йдеться
Тренерський штаб "Олександрії" вже займається пошуками гравця на заміну Івану Калюжному. Півзахисник збірної України налаштований піти з клубу.
В "Олександрії" розглядають кандидатури двох футболістів як потенційних новачків, повідомляє "ТаТоТаке".
Контракт Івана Калюжного з "Олександрією" розрахований до літа 2025 року. Футболіст не хоче продовжувати угоду зі своїм нинішнім клубом. Тренерський штаб Руслана Ротаня вже визначив гравців, які можуть стати футболістами основного складу.
Хто може замінити Калюжного
У Руслана Ротаня є два кандидати на підсилення складу команди. До "Олександрії" може перейти 27-річний Єгор Назарина. Йдеться про обмін футболістами з донецьким "Шахтарем". Такий трансфер може відбутися вже в січні 2025 року.
У "Олександрії" є й варіант на перспективу. Руслан Ротань даватиме більше ігрового часу вихованцю клубу Данилу Ващенку. Поки що 19-річний футболіст не готовий одразу замінити Івана Калюжного, проте в майбутньому на нього розраховують як на основного гравця.
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