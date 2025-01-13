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Перес вызвал Анчелотти на разговор после поражения от Барселоны

13 января 2025 15:38
Станислав Костюк - Редактор
Перес обсудит с Анчелотти досрочное увольнение тренера из Реала
Тренер Карло Анчелотти и президент "Реала" Флорентино Перес. Фото: Reuters/Pedro Nunes
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти получил вызов на разговор от президента клуба Флорентино Переса. Об этом стало известно вскоре после разгрома столичной команды в финале Суперкубка Испании.

Перес очень недоволен результатом "Реала" и ждет объяснений от итальянского тренера, сообщает Diario AS

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В испанское прессе пишут о том, что мадридский "Реал" могут ждать серьезные изменения. Тон публикаций колеблется от "доверие к Карло Анчелотти уменьшилось", до "тренера команды могут уволить в ближайшее время". Причиной является очередной разгром, который мадридская команда потерпела в матчах с "Барселоной". 

Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе
Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе после матча. Фото: Reuters

Что ждет Анчелотти 

В финале Суперкубка Испании каталонцы прервали беспроигрышную серию "Реала", которая составляла 8 матчей. "Барселона" завоевала трофей, взяв верх над "бланкос" со счетом 5:2. Это третья подряд победа "сине-гранатовых" над "Реалом" с учетом поединка Ла Лиги и товарищеского матча. 

Руководство мадридского клуба проанализирует ситуацию, чтобы понять, почему "Реал" не может противостоять на поле "Барселоне". Перес вряд ли уволит тренера раньше лета 2025 года, но и такой вариант не исключен. 

"Реал" не только уступил Суперкубок принципиальному сопернику, но и не удержался на первой строчке в Ла Лиге. Там лидирует "Атлетико", который опережает "бланкос" на один балл. 

Напомним, голкипер "Динамо" Георгий Бущан обратил на себя внимание известного зарубежного клуба. 

В "Александрии" появится футболист донецкого "Шахтера", который заменит в команде Ивана Калюжного. 

В сети появились фотографии стадиона "Шахтер" в Донецке, который оказался практически разрушен.

спорт футбол Реал Мадрид Флорентино Перес Карло Анчелотти

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15:54 Поджигал авто ВСУ и полиции — во Львове задержали агента РФ

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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