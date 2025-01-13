Перес обсудит с Анчелотти досрочное увольнение тренера из Реала

Тренер Карло Анчелотти и президент "Реала" Флорентино Перес. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти получил вызов на разговор от президента клуба Флорентино Переса. Об этом стало известно вскоре после разгрома столичной команды в финале Суперкубка Испании.

Перес очень недоволен результатом "Реала" и ждет объяснений от итальянского тренера, сообщает Diario AS.

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В испанское прессе пишут о том, что мадридский "Реал" могут ждать серьезные изменения. Тон публикаций колеблется от "доверие к Карло Анчелотти уменьшилось", до "тренера команды могут уволить в ближайшее время". Причиной является очередной разгром, который мадридская команда потерпела в матчах с "Барселоной".

Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе после матча. Фото: Reuters

Что ждет Анчелотти

В финале Суперкубка Испании каталонцы прервали беспроигрышную серию "Реала", которая составляла 8 матчей. "Барселона" завоевала трофей, взяв верх над "бланкос" со счетом 5:2. Это третья подряд победа "сине-гранатовых" над "Реалом" с учетом поединка Ла Лиги и товарищеского матча.

Руководство мадридского клуба проанализирует ситуацию, чтобы понять, почему "Реал" не может противостоять на поле "Барселоне". Перес вряд ли уволит тренера раньше лета 2025 года, но и такой вариант не исключен.

"Реал" не только уступил Суперкубок принципиальному сопернику, но и не удержался на первой строчке в Ла Лиге. Там лидирует "Атлетико", который опережает "бланкос" на один балл.

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