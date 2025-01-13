Перес обсудит с Анчелотти досрочное увольнение тренера из Реала

Перес вызвал Анчелотти на разговор после поражения от Барселоны
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти получил вызов на разговор от президента клуба Флорентино Переса. Об этом стало известно вскоре после разгрома столичной команды в финале Суперкубка Испании.
Перес очень недоволен результатом "Реала" и ждет объяснений от итальянского тренера, сообщает Diario AS.
В испанское прессе пишут о том, что мадридский "Реал" могут ждать серьезные изменения. Тон публикаций колеблется от "доверие к Карло Анчелотти уменьшилось", до "тренера команды могут уволить в ближайшее время". Причиной является очередной разгром, который мадридская команда потерпела в матчах с "Барселоной".
Что ждет Анчелотти
В финале Суперкубка Испании каталонцы прервали беспроигрышную серию "Реала", которая составляла 8 матчей. "Барселона" завоевала трофей, взяв верх над "бланкос" со счетом 5:2. Это третья подряд победа "сине-гранатовых" над "Реалом" с учетом поединка Ла Лиги и товарищеского матча.
Руководство мадридского клуба проанализирует ситуацию, чтобы понять, почему "Реал" не может противостоять на поле "Барселоне". Перес вряд ли уволит тренера раньше лета 2025 года, но и такой вариант не исключен.
"Реал" не только уступил Суперкубок принципиальному сопернику, но и не удержался на первой строчке в Ла Лиге. Там лидирует "Атлетико", который опережает "бланкос" на один балл.
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