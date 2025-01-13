Стадион Шахтер в Донецке практически разрушен — появились фото

Стадион "Шахтер" в 2025 году. Фото: Донецк Медиа

Бывшая арена "Шахтера" в Донецке продолжает простаивать. Известный в Украине стадион постепенно разрушается.

В интернете появились снимки, на которых заметно состояние стадиона в 2025 году, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Легендарная арена донецкого "Шахтера" может в ближайшие годы полностью исчезнуть. Уже сейчас она совершенно непригодна для проведения спортивных соревнований. Больше десяти лет на этот стадион не выходили футболисты.

Так раньше выглядел стадион "Шахтер". Фото: Wikipedia

Как выглядит стадион "Шахтер"

Культовое для спортивного Донецка сооружение было открыто в 1936 году. Именно на этой арене был выполнен первый тачдаун в истории украинского американского футбола.

Нынешний вид стадиона "Шахтер". Фото: Донецк Медиа

Именно на этом стадионе в середине 1990-х годов был убит бывший президент "Шахтера". На арене в Донецке выступала и сборная Украины, а сами "горняки" играли здесь до начала строительства "Донбасс Арены".

Вход в подтрибунное помещение стадиона "Шахтер". Фото: Донецк Медиа

В последние годы перед вторжением россиян на Донбасс на стадионе "Шахтер" играли вторая и третья команды "горняков". Сейчас арена практически разрушена — она пустовала последние десять лет, за стадионом никто не ухаживал. По состоянию на 2000 год арена вмещала больше 30 000 болельщиков.

Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил, чего ждет от команды во второй половине сезона.

Защитник "Металлиста 1925" Илья Крупский не сможет играть за харьковскую команду в нынешнем сезоне.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что его разочаровало в команде во время матча с "Барселоной".