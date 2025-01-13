Суркис назвал главную цель Динамо на вторую половину сезона

Игорь Суркис отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Киевское "Динамо" продолжает сбор в Турции накануне второй половины сезона. "Бело-синие" готовятся к тяжелой борьбе за чемпионский титул в УПЛ.

Президент клуба Игорь Суркис в интервью официальному сайту клуба рассказал, чего ждет от команды во второй части сезона.

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Тренер Александр Шовковский во время тренировки. Фото: пресс-служба клуба

Что Суркис сказал о "Динамо"

У президента "бело-синих" состоялась беседа с главным тренером команды Александром Шовковским о перспективах команды во второй части сезона. Игорь Суркис понимает, что киевлянам будет сложно удержаться на первой строчке в турнирной таблице. Однако "Динамо" сделает все, чтобы стать чемпионом и достойно проявить себя в двух последних матчах Лиги Европы.

Суркис понимает, что болельщики недовольны игрой "Динамо" в еврокубках. Он пообещал, что команда продемонстрирует на международной арене, что она в состоянии бороться за результат.

"Сказал ребятам, что не нужно смотреть на турнирную таблицу. Важна только игра. Понимаю, что тяжело, но на международной арене мы должны показывать лучший результат", — заявил Суркис.

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