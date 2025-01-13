Суркіс назвав головну мету Динамо на другу половину сезону

Ігор Суркіс відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Київське "Динамо" продовжує збір у Туреччині напередодні другої половини сезону. "Біло-сині" готуються до важкої боротьби за чемпіонський титул в УПЛ.

Президент клубу Ігор Суркіс в інтерв'ю офіційному сайту клубу розповів, чого чекає від команди у другій частині сезону.

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Тренер Олександр Шовковський під час тренування. Фото: пресслужба клубу

Що Суркіс сказав про "Динамо"

У президента "біло-синіх" відбулася бесіда з головним тренером команди Олександром Шовковським про перспективи команди у другій частині сезону. Ігор Суркіс розуміє, що киянам буде складно втриматися на першій сходинці в турнірній таблиці. Однак "Динамо" зробить усе, щоб стати чемпіоном і гідно проявити себе у двох останніх матчах Ліги Європи.

Суркіс розуміє, що вболівальники незадоволені грою "Динамо" в єврокубках. Він пообіцяв, що команда продемонструє на міжнародній арені, що вона здатна боротися за результат.

"Сказав хлопцям, що не потрібно дивитися на турнірну таблицю. Важлива тільки гра. Розумію, що важко, але на міжнародній арені ми повинні показувати найкращий результат", — заявив Суркіс.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Крупський не зіграє жодного матчу у Першій лізі за "Металіст 1925".

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