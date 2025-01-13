Стадіон Шахтар у Донецьку практично зруйнований — з'явилися фото

Стадіон "Шахтар" у 2025 році. Фото: Донецьк Медіа

Колишня арена "Шахтера" у Донецьку продовжує простоювати без проведення спортивних змагань. Відомий в Україні стадіон поступово руйнується.

В інтернеті з'явилися знімки, на яких помітно стан стадіону у 2025 році, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Легендарна арена донецького "Шахтаря" може в найближчі роки повністю зникнути. Уже зараз вона абсолютно непридатна для проведення спортивних змагань. Понад десять років на цей стадіон не виходили футболісти.

Такий вигляд раніше мав стадіон "Шахтар". Фото: Wikipedia

Який вигляд має стадіон "Шахтар"

Культова для спортивного Донецька споруда була відкрита 1936 року. Саме на цій арені було виконано перший тачдаун в історії українського американського футболу.

Нинішній вигляд стадіону "Шахтар". Фото: Донецьк Медіа

Саме на цьому стадіоні в середині 1990-х років було вбито колишнього президента "Шахтаря". На арені в Донецьку виступала і збірна України, а самі "гірники" грали тут до початку будівництва "Донбас Арени".

Вхід у підтрибунне приміщення стадіону. Фото: Донецьк Медіа

В останні роки перед вторгненням росіян на Донбас на стадіоні "Шахтар" грали друга і третя команди "гірників". Зараз арена практично зруйнована — вона пустувала останні десять років, за стадіоном ніхто не доглядав. Станом на 2000 рік арена вміщала понад 30 000 уболівальників.

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