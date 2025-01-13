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Повна розруха — який вигляд має стадіон Шахтаря в Донецьку

13 січня 2025 12:53
Станіслав Костюк - Редактор
Стадіон Шахтар у Донецьку практично зруйнований — з'явилися фото
Стадіон "Шахтар" у 2025 році. Фото: Донецьк Медіа
Станіслав Костюк - Редактор

Колишня арена "Шахтера" у Донецьку продовжує простоювати без проведення спортивних змагань. Відомий в Україні стадіон поступово руйнується.

В інтернеті з'явилися знімки, на яких помітно стан стадіону у 2025 році, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Легендарна арена донецького "Шахтаря" може в найближчі роки повністю зникнути. Уже зараз вона абсолютно непридатна для проведення спортивних змагань. Понад десять років на цей стадіон не виходили футболісти.

Стадіон Шахтар
Такий вигляд раніше мав стадіон "Шахтар". Фото: Wikipedia

Який вигляд має стадіон "Шахтар"

Культова для спортивного Донецька споруда була відкрита 1936 року. Саме на цій арені було виконано перший тачдаун в історії українського американського футболу.

Стадіон Шахтар
Нинішній вигляд стадіону "Шахтар". Фото: Донецьк Медіа

Саме на цьому стадіоні в середині 1990-х років було вбито колишнього президента "Шахтаря". На арені в Донецьку виступала і збірна України, а самі "гірники" грали тут до початку будівництва "Донбас Арени". 

Стадион Шахтер
Вхід у підтрибунне приміщення стадіону. Фото: Донецьк Медіа

В останні роки перед вторгненням росіян на Донбас на стадіоні "Шахтар" грали друга і третя команди "гірників". Зараз арена практично зруйнована — вона пустувала останні десять років, за стадіоном ніхто не доглядав. Станом на 2000 рік арена вміщала понад 30 000 уболівальників.

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спорт футбол ФК Шахтар стадіони Донецьк війна в Україні

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