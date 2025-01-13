Бущан может уйти из Динамо Киев в известный зарубежный клуб

Георгий Бущан на сборе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан может досрочно уйти из столичного клуба. Опытным футболистом интересуются представители двух зарубежных чемпионатов.

Переговоры о трансфере вратаря уже готовятся, сообщает Fanatik.

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Контракт Георгия Бущана с "Динамо" действует до лета 2026 года, однако 30-летний футболист может уйти из киевского клуба гораздо раньше. В услугах украинского вратаря давно заинтересованы другие клубы. Один из них уже готовит предложение для "бело-синих".

Георгий Бущан во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда может перейти Бущан

Дортмундская "Боруссия" ищет кандидатов на замену Грегору Кобелю, который с большой долей вероятности уйдет летом из немецкой команде. Георгий Бущан оказался в списке потенциальных новичков команды, однако трансфер украинца не является приоритетным для "шмелей".

Куда более серьезными кажутся намерения "Фенербахче". Турецкая команда собирается укрепить состав для того, чтобы увеличить шансы на завоевание чемпионского титула. "Канарейки" готовы заплатить за Бущана 3 млн евро. Однако неизвестно, удовлетворит ли "Динамо" такая сумма компенсации.

Переговоры между клубами могут начаться на следующей неделе. Ранее сообщалось об интересе лондонского "Арсенала" ко второму голкиперу "Динамо" Руслану Нещерету.

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