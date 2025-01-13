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Голкипер Динамо готовится к трансферу в зарубежный клуб

13 января 2025 13:46
Сергей Романчук - Редактор
Бущан может уйти из Динамо Киев в известный зарубежный клуб
Георгий Бущан на сборе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
Сергей Романчук - Редактор

Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан может досрочно уйти из столичного клуба. Опытным футболистом интересуются представители двух зарубежных чемпионатов. 

Переговоры о трансфере вратаря уже готовятся, сообщает Fanatik

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Контракт Георгия Бущана с "Динамо" действует до лета 2026 года, однако 30-летний футболист может уйти из киевского клуба гораздо раньше. В услугах украинского вратаря давно заинтересованы другие клубы. Один из них уже готовит предложение для "бело-синих". 

Георгий Бущан
Георгий Бущан во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда может перейти Бущан

Дортмундская "Боруссия" ищет кандидатов на замену Грегору Кобелю, который с большой долей вероятности уйдет летом из немецкой команде. Георгий Бущан оказался в списке потенциальных новичков команды, однако трансфер украинца не является приоритетным для "шмелей". 

Куда более серьезными кажутся намерения "Фенербахче". Турецкая команда собирается укрепить состав для того, чтобы увеличить шансы на завоевание чемпионского титула. "Канарейки" готовы заплатить за Бущана 3 млн евро. Однако неизвестно, удовлетворит ли "Динамо" такая сумма компенсации. 

Переговоры между клубами могут начаться на следующей неделе. Ранее сообщалось об интересе лондонского "Арсенала" ко второму голкиперу "Динамо" Руслану Нещерету. 

Напомним, президент "бело-синих" Игорь Суркис рассказал, чего ждет от игры команды во второй части сезона. 

Руслан Ротань выбрал футболиста, который должен заменить в "Александрии" Ивана Калюжного. 

Новичок "Металлиста 1925" Илья Крупский не сможет выступать в харьковской команды в нынешнем сезоне. 

Стало известно, как сейчас выглядит известный украинский стадион "Шахтер" в Донецке. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Георгий Бущан

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14:32 Сказочное зрелище — небо над Одесчиной заполонили тысячи птиц

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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