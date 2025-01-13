Бущан може залишити Динамо Київ заради відомого клубу

Георгій Бущан на зборі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Голкіпер збірної України та київського "Динамо" Георгій Бущан може достроково піти зі столичного клубу. Досвідченим футболістом цікавляться представники двох зарубіжних чемпіонатів.

Переговори про трансфер воротаря вже готуються, повідомляє Fanatik.

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Контракт Георгія Бущана з "Динамо" діє до літа 2026 року, проте 30-річний футболіст може піти з київського клубу набагато раніше. У послугах українського воротаря давно зацікавлені інші клуби. Один із них уже готує пропозицію для "біло-синіх".

Георгій Бущан під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди може перейти Бущан

Дортмундська "Боруссія" шукає кандидатів на заміну Грегору Кобелю, який з великою часткою ймовірності піде влітку з німецької команди. Георгій Бущан опинився у списку потенційних новачків команди, однак трансфер українця не є пріоритетним для "джмелів".

Набагато серйознішими видаються наміри "Фенербахче". Турецька команда збирається зміцнити склад для того, щоб збільшити шанси на завоювання чемпіонського титулу. "Канарки" готові заплатити за Бущана 3 млн євро. Однак невідомо, чи задовольнить "Динамо" така сума компенсації.

Переговори між клубами можуть розпочатися наступного тижня. Раніше повідомлялося про інтерес лондонського "Арсеналу" до другого голкіпера "Динамо" Руслана Нещерету.

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