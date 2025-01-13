Перес обговорить з Анчелотті дострокове звільнення тренера з Реала

Тренер Карло Анчелотті та президент "Реала" Флорентіно Перес. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті отримав виклик на розмову від президента клубу Флорентіно Переса. Про це стало відомо невдовзі після розгрому столичної команди у фіналі Суперкубка Іспанії.

Перес дуже незадоволений результатом "Реала" і чекає пояснень від італійського тренера, повідомляє Diario AS.

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В іспанській пресі пишуть про те, що на мадридський "Реал" можуть чекати серйозні зміни. Тон публікацій коливається від "довіра до Карло Анчелотті зменшилася", до "тренера команди можуть звільнити найближчим часом". Причиною є черговий розгром, якого мадридська команда зазнала в матчах з "Барселоною".

Карло Анчелотті та Кіліан Мбаппе після матчу. Фото: Reuters

Що чекає на Анчелотті

У фіналі Суперкубка Іспанії каталонці перервали безпрограшну серію "Реала", яка становила 8 матчів. "Барселона" завоювала трофей, взявши гору над "бланкос" з рахунком 5:2. Це третя поспіль перемога "синьо-гранатових" над "Реалом" з урахуванням поєдинку Ла-Ліги та товариського матчу.

Керівництво мадридського клубу проаналізує ситуацію, щоб зрозуміти, чому "Реал" не може протистояти на полі "Барселоні". Перес навряд чи звільнить тренера раніше літа 2025 року, але й такий варіант не виключений.

"Реал" не тільки поступився Суперкубком принциповому супернику, а й не втримався на першій сходинці в Ла-Лізі. Там лідирує "Атлетіко", який випереджає "бланкос" на один бал.

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