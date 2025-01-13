Перес обговорить з Анчелотті дострокове звільнення тренера з Реала

Перес викликав Анчелотті на розмову після поразки від Барселони
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті отримав виклик на розмову від президента клубу Флорентіно Переса. Про це стало відомо невдовзі після розгрому столичної команди у фіналі Суперкубка Іспанії.
Перес дуже незадоволений результатом "Реала" і чекає пояснень від італійського тренера, повідомляє Diario AS.
В іспанській пресі пишуть про те, що на мадридський "Реал" можуть чекати серйозні зміни. Тон публікацій коливається від "довіра до Карло Анчелотті зменшилася", до "тренера команди можуть звільнити найближчим часом". Причиною є черговий розгром, якого мадридська команда зазнала в матчах з "Барселоною".
Що чекає на Анчелотті
У фіналі Суперкубка Іспанії каталонці перервали безпрограшну серію "Реала", яка становила 8 матчів. "Барселона" завоювала трофей, взявши гору над "бланкос" з рахунком 5:2. Це третя поспіль перемога "синьо-гранатових" над "Реалом" з урахуванням поєдинку Ла-Ліги та товариського матчу.
Керівництво мадридського клубу проаналізує ситуацію, щоб зрозуміти, чому "Реал" не може протистояти на полі "Барселоні". Перес навряд чи звільнить тренера раніше літа 2025 року, але й такий варіант не виключений.
"Реал" не тільки поступився Суперкубком принциповому супернику, а й не втримався на першій сходинці в Ла-Лізі. Там лідирує "Атлетіко", який випереджає "бланкос" на один бал.
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