Динамо продасть Бражка й запросить на його місце відомого гравця

Володимир Бражко під час зборів. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" отримало запит щодо трансферу півзахисника збірної України Володимира Бражка. Футболіст може змінити команду вже в січні 2025 року.

Ймовірність трансферу вихованця "Динамо" дуже висока, повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

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Контракт Володимира Бражка з "Динамо" розрахований до літа 2028 року. Останніми місяцями 22-річний півзахисник відновлюється від травми, якої він зазнав у матчі Ліги Європи проти "Реала Сосьєдаду". Вихованця київського клубу може не зіграти більше жодного матчу за українську команду.

Володимир Бражко перед виходом на поле. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

У послугах Бражка зацікавлений неназваний клуб. "Динамо" вже отримало офіційну пропозицію про трансфер Володимира. Він може піти з київської команди до кінця січня.

Хто замінить Бражка

У тренерського штабу "Динамо" є кілька варіантів для заміни одного з лідерів команди. Одним із них є молодий хавбек Олександр Яцик, який виступає на правах оренди у складі "Зорі". Однак Олександр Шовковський хоче довірити гравцеві іншу позицію в центрі поля.

Іншим кандидатом на перехід у "Динамо" виявився бразилець Едсон Фернандо, який виступає за львівський "Рух". Його можуть запросити на перегляд найближчим часом. Його одноклубник Роман Дідик теж може перейти в київський клуб. Також у "Динамо" розглядають кандидатуру гравця з-за кордону.

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