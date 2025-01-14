В УАФ визначились з новим кандидатом у тренери збірної України

Володимир Єзерський та Мирон Маркевич. Фото: Кравс Євгеній / УНІАН

В Україні скоро можуть призначити нових наставників в юнацьких та юніорських збірних з футболу. Принаймні, імена кандидатів вже відомі.

Українська асоціація футболу визначилась зі списком тих, хто найближчим часом може отримати призначення у декілька збірних різного віку, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

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Йдеться про збірні України U-15, U-16 та U-17. Серед кандидатів є відомі імена.

Інсайд Бурбаса про УАФ та збірні. Фото: скриншот BurBuzz

Хто може очолити збірні України

За даними Бурбаса, УАФ зупинилась на кандидатурах Геннадія Щекотиліна, Іллі Галюзи та Володимира Єзерського.

Раніше була також розглянута кандидатура Миколи Цимбала, але від неї відмовились.

Володимир Єзерський вже має досвід роботи у збірних різних рівнів.

Щекотилін та Галюза — це вихідці з "Дніпра-1", вони працювали в системі клубу. Щекотилін згодом став асистентом Віталія Пономарьова у львівському "Русі".

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