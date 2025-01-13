Загинув президент футбольного клубу Поділля Михайло Коваль

Михайло Коваль. Фото: "Поділля"

Українська футбольна сім'я мала утрату на війні. Загинув президент спортивного клубу "Поділля".

Про це повідомила пресслужба "Поділля" в соцмережах.

Читайте також:

Помер президент "Поділля"

За інформацією спортивного клубу, загинув Михайло Коваль, який опікувався СК. На війні загиблий захищав команду від російського ворога.

"В наш футбольний клуб надійшла трагічна звістка!

На війні, мужньо захищаючи український народ від окупантів, загинув наш президент Коваль Михайло Олегович! Велика втрата та біль для нашої команди!

Глибоко співчуваємо всім рідним, друзям, близьким та всім, хто знав Мішу!

Вічна памʼять! Спочивай з Богом!

Герої не вмирають!", — йдеться в заяві клубу.

Зазначимо, що "Поділля" виступає в Україні на рівні чемпіонату Тернопільської області.

Нагадаємо, один з перших стадіонів "Шахтаря", де проходили єврокубки, наразі у плачевному стані.

В "Олександрії" хочуть поміняти Івана Калюжного на Назарину з "Шахтаря".

Футболіст київського "Динамо" може перейти до відомого клубу з чемпіонату Туреччини.

Чемпіон IBF у легкій вазі Василь Ломаченко може провести бій з колишнім своєї сестри.