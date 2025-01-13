Погиб президент футбольного клуба Подолье Михаил Коваль

Михаил Коваль. Фото: "Подолье"

Украинская футбольная семья понесла потерю на войне. Погиб президент спортивного клуба "Подолье".

Об этом сообщила пресслужба "Подолья" в соцсетях.

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По информации спортивного клуба, погиб Михаил Коваль, который занимался СК. На войне погибший защищал команду от российского врага.

"В наш футбольный клуб поступило трагическое известие!

На войне, мужественно защищая украинский народ от оккупантов, погиб наш президент Коваль Михаил Олегович! Большая потеря и боль для нашей команды!

Глубоко соболезнуем всем родным, друзьям, близким и всем кто знал Мишу!

Вечная память! Покойся с Богом!

Герои не умирают!, — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что "Подолье" выступает в Украине на уровне чемпионата Тернопольской области.

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