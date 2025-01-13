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На войне погиб президент украинского футбольного клуба

13 января 2025 21:48
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Погиб президент футбольного клуба Подолье Михаил Коваль
Михаил Коваль. Фото: "Подолье"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинская футбольная семья понесла потерю на войне. Погиб президент спортивного клуба "Подолье".

Об этом сообщила пресслужба "Подолья" в соцсетях.

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По информации спортивного клуба, погиб Михаил Коваль, который занимался СК. На войне погибший защищал команду от российского врага.

"В наш футбольный клуб поступило трагическое известие!

На войне, мужественно защищая украинский народ от оккупантов, погиб наш президент Коваль Михаил Олегович! Большая потеря и боль для нашей команды!

Глубоко соболезнуем всем родным, друзьям, близким и всем кто знал Мишу!

Вечная память! Покойся с Богом!

Герои не умирают!, — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что "Подолье" выступает в Украине на уровне чемпионата Тернопольской области.

Напомним, один из первых стадионов "Шахтера", где проходили еврокубки, сейчас в плачевном состоянии.

В "Александрии" хотят поменять Ивана Калюжного на Назарину из "Шахтера".

Футболист киевского "Динамо" может перейти в известный клуб из чемпионата Турции.

Чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко может провести бой с бывшим своей сестры.

смерть ВСУ футбол погибшие Подолье

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